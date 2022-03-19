Футболист Зозуля: Когда нас хотят примирить с россиянами – вызывает рвотный рефлекс

Бывший форвард Динамо Роман Зозуля считает, что после 24 февраля примириться с россиянами не имеет никакого смысла.

Источник: Интервью футболиста программе Денисов-Time, сообщает "Футбол"

Прямая речь: "Я считаю, что с 24 числа и по нынешнее время мирить Украину с россией – бессмысленно. Мы не простим. Я и мои дети, дети моих детей, и 2-3-4 следующих поколения – мы этого не простим.

"Сейчас когда ты видишь, как кто-то из Италии, Испании, Франции, неважно откуда, начинает два флага рядышком ставить и нас мирить – это вызывает у меня рвотный рефлекс. Я начинаю злиться".