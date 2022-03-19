Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін тягне у Білорусь війська з іншого кінця Росії, аби поповнити втрати – Генштаб

Роман ПетренкоСубота, 19 березня 2022, 13:06
Путін тягне у Білорусь війська з іншого кінця Росії, аби поповнити втрати – Генштаб

Президент Росії Володимир Путін стягує до Білорусі війська з Владивостока та Петропавловська-Камчатського, аби поповнити свої втрати на війні в Україні.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Для поповнення втрат угруповання Східного воєнного округу на територію Білорусі перекинуті окремі підрозділи 155-ї окремої бригади морської піхоти (Владивосток) та 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський)".

Реклама:

Деталі: Також відомо, що у районі на північний захід від Чорнобиля загарбники розгорнули тиловий район угруповання військ Східного військового округу.

Теми: РосіяПутінБілорусьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Росія
Єврокомісія готова надати пропозиції використання заморожених активів РФ
Міноборони РФ намагається обмежити інформацію про війну в Україні – ISW
Мер Москви заявив про масовану атаку дронів на Центральний федеральний округ
Останні новини
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
Усі новини...
Реклама: