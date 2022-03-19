Путін тягне у Білорусь війська з іншого кінця Росії, аби поповнити втрати – Генштаб
Субота, 19 березня 2022, 14:06
Президент Росії Володимир Путін стягує до Білорусі війська з Владивостока та Петропавловська-Камчатського, аби поповнити свої втрати на війні в Україні.
Джерело: Генштаб
Дослівно: "Для поповнення втрат угруповання Східного воєнного округу на територію Білорусі перекинуті окремі підрозділи 155-ї окремої бригади морської піхоти (Владивосток) та 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський)".
Деталі: Також відомо, що у районі на північний захід від Чорнобиля загарбники розгорнули тиловий район угруповання військ Східного військового округу.
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