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Путин тянет в Беларусь войска с другого конца России, чтобы восполнить потери – Генштаб

Роман ПетренкоСуббота, 19 марта 2022, 14:06

Президент России Владимир Путин стягивает в Беларусь войска из Владивостока и Петропавловска-Камчатского, чтобы восполнить свои потери на войне в Украине.

Источник: Генштаб

Дословно: "Для восполнения потерь группировки Восточного военного округа на территорию Беларуси переброшены отдельные подразделения 155-й бригады морской пехоты (Владивосток) и 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский)".

Детали: Также известно, что в районе северо-западнее Чернобыля захватчики развернули тыловой район группировки войск Восточного военного округа.

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Темы: РосcияПутинБеларусьвойна
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