Путин тянет в Беларусь войска с другого конца России, чтобы восполнить потери – Генштаб
Суббота, 19 марта 2022, 14:06
Президент России Владимир Путин стягивает в Беларусь войска из Владивостока и Петропавловска-Камчатского, чтобы восполнить свои потери на войне в Украине.
Источник: Генштаб
Дословно: "Для восполнения потерь группировки Восточного военного округа на территорию Беларуси переброшены отдельные подразделения 155-й бригады морской пехоты (Владивосток) и 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский)".
Детали: Также известно, что в районе северо-западнее Чернобыля захватчики развернули тыловой район группировки войск Восточного военного округа.
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