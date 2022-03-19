Росіяни намагаються підготуватися до атаки від Сум у двох напрямках – зведення Генштабу ЗСУ

Російська армія пробує підготуватися до наступу у напрямку від Сум на Тростянець, Охтирку і Полтаву, а також на Прилуки та Київ, крім того намагається блокувати Суми та Чернігів.

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ станом на 12.00 суботи 19 березня

Дослівно: "У напрямку на Суми та Охтирку підрозділи зі складу 1-ї танкової армії противника активних наступальних дій не ведуть, зосереджують зусилля на блокуванні міста Суми.

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Ворог намагається здійснити підготовку до наступальних дій у напрямку на населені пункти Тростянець, Охтирка, Полтава, частиною сил – на Прилуки та Київ".

Деталі: На 24 добу війни "головні завдання щодо розгрому угруповань Збройних Сил України, оточення Києва, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей і встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконані".

"Частково ворогом досягнуто мету на Донецькому напрямку. Противник зупинений у напрямку на Миколаїв", – зазначив Генштаб ЗСУ.

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Продовжується часткове блокування міста Чернігова, ворог здійснює артилерійські обстріли густонаселених районів.

Противник не відмовляється від проведення наступальних дій на Київ та намагається здійснити перегрупування бойових підрозділів.

У напрямку на Бровари загарбник діє силами до трьох бригад. Намагається контролювати рубіж в районах населених пунктів Марковці, Заворичі, Рудня, Богданівка, Залісся, Михайлівка, Світильня, Перемога, Рудницьке, Великий Крупіль, Малий Крупіль, Петрівка. Активних дій війська окупантів не проводили.

На Сіверському напрямку ворог силами окремих підрозділів Центрального воєнного округу намагається діяти в районах населених пунктів Любеч, Славутич, Ковпита, Золотинка, Мена, Ніжин, Браниця, Каліта, Богданівка, Лукаші, Ромни, Недригайлів. Це населені пункти у Сумській, Чернігівські та Київській областях.

"Активних наступальних дій не проводив",– уточнює Генштаб ЗСУ.

Силами до трьох бригад намагається утримувати оборонні позиції в районах населених пунктів Любеч, Михайло-Коцюбинське, Якубівка, Шестовиця, Золотинка, Ягідне, Лукашовка, Киселівка. Суттєвих змін у складі та характері дій ворога не відзначено.

На Поліському напрямку окремі підрозділи окупантів займають оборону у районах населених пунктів Поліське, Кропивня, Захарівка, Олива, Жовтневе, Озерщина, Липівка, Копилів, Мотижин, Бузова, Гореничі, Буча, Демидів.

На Слобожанському напрямку визначеними силами Західного воєнного округу активних наступальних дій не проводив, Намагається втримати позиції в районах населених пунктів Сватове, Ізюм, Петрівське, Гусарівка, Балаклія, Ліман, Малинівка, Кочеток, Безруки, Олександрівка, Велика Писарівка, Тарасівка, Олешня, Недригайлів, Ромни, Талалаївка.

У районі Харкова підрозділи зі складу 6-ї загальновійськової армії та північного флоту активних дій не проводили. Основні зусилля окупантів зосереджувалися на блокуванні Харкова, знищенні його цивільної інфраструктури та веденні розвідки позицій ЗСУ. Зафіксовано проведення повітряної розвідки із використанням БпЛА "Орлан-10ˮ.

У напрямку на Ізюм ворог намагається діяти у районах населених пунктів Балаклея, Гусарівка, Волобуївка, Петрівське, Протопопівка, Савинці, Веселое, Ізюм, Сніжківка, Топольське, Бахтин, Капитолівка. Активних наступальних дій не відзначено, здійснюється перегрупування та логістичне забезпечення військ.

Ворог здійснив нанесення ракетно-бомбових ударів по позиціях Збройних Сил України у районі Кам’янки.

На Донецькому напрямку ворог діє в районах населених пунктів Борова, Терни, Новокраснянка, Первомайськ, Горлівка, Пантелеймонівка, Ясинувата, Донецьк, Оленівка, Новотроїцьке, Ольгинка, Володимирівка, Микільське, Павлівка, Пречистовка.

На Луганському напрямку противник намагався продовжити наступальні дії, діє в районах населених пунктів Терни, Червонопопівка, на околицях Рубіжного, Кудряшівки, Пудрівки, Осколонівки, Бобрового, Жолобка, Молодіжного, Новоолександрівки, Попасної, Троїцького, Санжарівки, Лозового, Доломітного, Зайцевого, Шумів, Широкої Балки, Озерянівки.

Намагається вести штурмові дії та вогневі нальоти на переважній більшості напрямків. Основні зусилля зосереджує на спробах захопити Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасну.

У районах населених пунктів Сиротине та Метьолкіне здійснював авіаційні удари по цивільних об’єктах.

У напрямку на Сєвєродонецьк ворог здійснив спробу проведення наступальних дій, успіху не мав, зазнав значних втрат та відступив.

У районі Рубіжного, за підтримки артилерії, продовжує закріплюватись у західних та північно-західних частинах міста, здійснив перегрупування, успіху не має.

На напрямку Первомайськ, Лисичанськ намагається здійснювати вогневий вплив з метою стримування дій підрозділів ЗСУ.

Веде штурмові дії та вогневі нальоти на переважній більшості напрямків. Основні зусилля зосереджені на захопленні міст Вугледар та Маріуполь.

На Приазовському напрямку противник протягом доби активних наступальних дій не проводив, обстрілював позиції ЗСУ в районах Гуляйполе, Степногірськ та Оріхів з використанням мінометів, ствольної артилерії та РСЗВ.

Проводить перегрупування з метою недопущення прориву в напрямку Маріуполя.

На Південнобузькому напрямку ворог діє в районах населених пунктів Правдіне, Петровське, Новогригорівка, Новомиколаївка, Червоне, Грейгове, Михайло-Ларіне, Інгулка, Христофорівка, Мар’янівка, Новоолександрівка, Партизанське, Снігурівка, Калинівське, Біла Криниця, Кочубеївка, Високопілля, Нововоронцовка.

Активних наступальних дій не веде, проводить перегрупування, розгортання резервів, поповнення боєприпасів.

У напрямку на Кривий Ріг зупинений та закріплюється в районах населених пунктів Красновка, Пригір’я, Заградовка, Архангельське, Князівка, Високопілля, Мала Шестерня, Петровка, Нововоронцовка та намагається здійснити підготовку до наступальних дій.

На окремих напрямках противник здійснював переміщення з метою виведення пошкодженої техніки та підрозділів, які не підлягають відновленню.

На Волинському напрямку суттєвих змін у обстановці не відбулось.

З початку бойових дій противник завдав 291 ракетний удар, застосовано 459 ракет наземного, морського та повітряного базування, провів 1403 авіанальоти.