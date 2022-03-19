Россияне пытаются подготовиться к атаке от Сум по двум направлениям – сводка Генштаба ВСУ

Российская армия пытается подготовиться к наступлению в направлении от Сум на Тростянец, Ахтырку и Полтаву, а также на Прилуки и Киев, кроме того пытается блокировать Сумы и Чернигов.

Источник: оперативная информация Генерального штаба ВСУ по состоянию на 12:00 субботы 19 марта

Дословно: "По направлению на Сумы и Ахтырку подразделения из состава 1-й танковой армии противника активных наступательных действий не ведут, сосредотачивают усилия на блокировке города Сумы.

Враг пытается осуществить подготовку к наступательным действиям в направлении населенных пунктов Тростянец, Ахтырка, Полтава, частью сил – на Прилуки и Киев".

Детали: На 24 сутки войны "главные задачи разгрома группировок Вооруженных Сил Украины, окружения Киева, выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей и установления контроля над левобережной частью Украины не выполнены".

"Отчасти врагом достигнута цель на Донецком направлении. Противник остановлен в направлении Николаева", – отметил Генштаб ВСУ.

Продолжается частичная блокировка города Чернигова, враг производит артиллерийские обстрелы густонаселенных районов.

Противник не отказывается от проведения наступательных действий на Киев и пытается осуществить перегруппировку боевых подразделений.

В направлении Бровары захватчик действует силами до трех бригад. Пытается контролировать рубеж в районах населенных пунктов Марковцы, Заворичи, Рудня, Богдановка, Залесье, Михайловка, Светильник, Победа, Рудницкое, Большой Круполь, Малый Круполь, Петровка. Активных действий войска оккупанта не проводили.

На Северском направлении враг силами отдельных подразделений Центрального военного округа пытается действовать в районах населенных пунктов Любеч, Славутич, Ковпита, Золотинка, Мена, Нежин, Браница, Калита, Богдановка, Лукаши, Ромны, Недригайлов. Это населенные пункты в Сумской, Черниговской и Киевской областях.

"Активных наступательных действий не предпринимал", – уточняет Генштаб ВСУ.

Силами до трех бригад пытается удерживать оборонные позиции в районах населенных пунктов Любеч, Михайло-Коцюбинское, Якубовка, Шестовица, Золотинка, Ягодное, Лукашовка, Киселевка. Существенные изменения в составе и характере действий врага не отмечены.

На Полесском направлении отдельные подразделения оккупантов занимают оборону в районах населенных пунктов Полесское, Кропивня, Захаровка, Олива, Жовтневое, Озерщина, Липовка, Копылов, Мотыжин, Бузова, Гореничи, Буча, Демидов.

На Слобожанском направлении определенными силами Западного военного округа активных наступательных действий не проводил, пытается удержать позиции в районах населенных пунктов Сватово, Изюм, Петровское, Гусаровка, Балаклея, Лиман, Малиновка, Кочеток, Безруки, Александровка,Большая Писаревка, Тарасовка, Олешня, Недригайлов, Ромны, Талалаевка.

В районе Харькова подразделения из состава 6 общевойсковой армии и северного флота активных действий не проводили. Основные усилия оккупантов сосредоточивались на блокировании Харькова, уничтожении его гражданской инфраструктуры и ведении разведки позиций ВСУ. Зафиксировано проведение воздушной разведки с использованием БПЛА "Орлан-10".

В направлении Изюма враг пытается действовать в районах населенных пунктов Балаклея, Гусаровка, Волобуевка, Петровское, Протопоповка, Савинцы, Веселое, Изюм, Снежковка, Топольское, Бахтын, Капитоловка. Активные наступательные действия не отмечены, осуществляется перегруппировка и логистическое обеспечение войск.

Враг нанес ракетно-бомбовые удары по позициям Вооруженных Сил Украины в районе Каменки.

На Донецком направлении враг действует в районах населенных пунктов Боровая, Терны, Новокраснянка, Первомайск, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Донецк, Оленевка, Новотроицкое, Ольгинка, Владимировка, Никольское, Павловка, Пречистовка.

На Луганском направлении противник пытался продолжить наступательные действия, действует в районах населенных пунктов Терны, Червонопоповка, на окраинах Рубежного, Кудряшевки, Пудровки, Осколоновки, Бобрового, Желобка, Молодежного, Новоалександровки, Попасной, Троицкого, Санжаровки, Лозового, Широкой Балки, Озеряновки.

Пытаются вести штурмовые действия и огневые налеты на подавляющем большинстве направлений. Основные усилия сосредоточены на попытках захватить Северодонецк, Рубежное, Попасную.

В районах населенных пунктов Сиротино и Метелкино совершал авиационные удары по гражданским объектам.

В направлении на Северодонецк враг предпринял попытку проведения наступательных действий, успеха не имел, понес значительные потери и отступил.

В районе Рубежного, при поддержке артиллерии, продолжает закрепляться в западных и северо-западных частях города, осуществил перегруппировку, успеха не имеет.

На направлении Первомайск, Лисичанск пытается оказывать огневое влияние с целью сдерживания действий подразделений ВСУ.

Ведёт штурмовые действия и огневые налеты в большинстве направлений. Основные усилия сосредоточены на захвате городов Угледар и Мариуполь.

На Приазовском направлении противник в течение суток активных наступательных действий не проводил, обстреливал позиции ВСУ в районах Гуляйполе, Степногорске и Орехов с использованием минометов, ствольной артиллерии и РСЗО.

Проводит перегруппировку с целью предотвращения прорыва в направлении Мариуполя.

На Южнобужском направлении враг действует в районах населенных пунктов Правдино, Петровское, Новогригоровка, Новониколаевка, Красное, Грейгово, Михайло-Ларине, Ингулка, Христофоровка, Марьяновка, Новоалександровка, Партизанское, Снигиревка, Калиновское, Новомосковск, Белая Криница.

Активных наступательных действий не ведет, производит перегруппировку, развертывание резервов, пополнение боеприпасов.

В направлении Кривого Рога остановлен и закрепляется в районах населенных пунктов Красновка, Пригорье, Заградовка, Архангельское, Княжевка, Высокополье, Малая Шестерня, Петровка, Нововоронцовка и пытается осуществить подготовку к наступательным действиям.

На отдельных направлениях противник осуществлял перемещение с целью вывода поврежденной техники и не подлежащих восстановлению подразделений.

На Волынском направлении существенных изменений в обстановке не произошло.

С начала боевых действий противник нанес 291 ракетный удар, применено 459 ракет наземного, морского и воздушного базирования, совершил 1403 авианалета.