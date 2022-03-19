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Залужний звернувся до політиків, які сіють "зраду": Не заважайте нам

Роман КравецьСубота, 19 березня 2022, 13:26
Залужний звернувся до політиків, які сіють зраду: Не заважайте нам

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав політиків, які перебувають у тилових містах, не принижувати наших захисників своїми "експертними оцінками".

Джерело: заява Залужного у Facebook

Пряма мова: "Хочу звернутися до політиків, які, перебуваючи в тилових містах, розповідають про "зраду" і роблять "оцінки" оперативної обстановки.

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Своїми безвідповідальними заявами, на зразок, противник щось нібито без проблем взяв або що нібито готується здача країни, ви ображаєте наших воїнів".

Деталі: Залужний наголосив, що сили оборони України героїчно протистоять ворогу, якого називали другою армією у світі.

Пряма мова: "Ми зупинили противника на всіх напрямках. Ми завдали їм таких втрат, яких вони ніколи не бачили і не могли уявити. Про це знають всі українці. Про це знає світ.

ВІДЕО ДНЯ

Звертаюся до вас: не принижуйте наших захисників своїми "експертними оцінками". Це ж не ви зараз на першій лінії оборони. І не ваші діти. Кожен повинен займатися своєю справою. Ми захищаємо Україну. Ви дбаєте про її розвиток і не заважаєте нам".

Теми: Збройні силивійнаРосія
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