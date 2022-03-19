Залужный обратился к политикам, которые сеют "зраду": Не мешайте нам

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал политиков, которые находятся в тыловых городах, не унижать наших защитников своими "экспертными оценками".

Источник: заявление Залужного в Facebook

Прямая речь: "Хочу обратиться к политикам, которые, находясь в тыловых городах, рассказывают об "зраде" и делают "оценки" оперативной обстановки.

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Своими безответственными заявлениями, вроде, противник что-то вроде бы без проблем взял или, что якобы готовится сдача страны, вы оскорбляете наших воинов".

Детали: Залужный отметил, что силы обороны Украины героически противостоят врагу, которого называли второй армией в мире.

Прямая речь: "Мы остановили противника по всем направлениям. Мы нанесли им такие потери, которых они никогда не видели и не могли представить. Об этом знают все украинцы. Об этом знает мир.

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Обращаюсь к вам: не унижайте наших защитников своими "экспертными оценками". Это ведь не вы сейчас на первой линии обороны. И не ваши дети. Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину. Вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам".



