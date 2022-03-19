Лавров сподівається, що війна в Україні завершиться підписанням угоди

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що сподівається, що російська війна в Україні "завершиться підписанням всеосяжних документів".

Джерело: російські пропагандистські сайти РИА Новости, РБК та RT в Telegram, російський "Інтерфакс"

Пряма мова Лаврова: "(Війна – ред.) завершиться, я сподіваюся, підписанням всеосяжних документів з тих питань, які я згадав: питання безпеки, нейтральний статус України за гарантій її безпеки".

Деталі: Він також додав, що переговори з Україною продовжуються.

Пряма мова Лаврова: "Переговори йдуть, хоча українська делегація за великим рахунком почала їх з "відбуття номера", як кажуть. Потім якийсь діалог налагодився, хоча постійно відчувається, що українську делегацію тримають за руку, швидше за все, американці, не дозволяючи погоджуватися на ті вимоги, які, на мою думку, абсолютно мінімальні".

Деталі: Він також вважає, що "ініціатива про введення миротворців НАТО в Україну може мати на увазі фактичний контроль Польщі над західною частиною країни".

Міністр закордонних справ РФ заявив, що Росія напала на Україну, щоб зірвати антиросійський проєкт Заходу. У чому саме полягав цей нібито "антиросійський проєкт" пропагандистські ЗМІ Росії не повідомляють.

Крім того, Лавров додав, що Росія не висуватиме ініціативи щодо налагодження відносин із Заходом – мовляв, подивляться, як "вони самі виходитимуть із глухого кута, в який себе загнали".

За словами Лаврова, Росія була готова співпрацювати із Заходом "навіть у союзницькій формі", але цього не вийшло. Він також додав, що ЄС "еволюціонував у бік повної залежності від НАТО та США".

Лавров думає, що "взаємодія Росії та Китаю зміцнюватиметься на тлі підривів засад, на яких ґрунтується міжнародна система, чим займається Захід".

Також російський міністр заявив, що "політику Зеленського складно сприймати всерйоз, тому що життя доводить, чого варте його слово". Мовляв, заяви Зеленського про те, що він не підтримує неонацистів, розходяться з його реальними діями.