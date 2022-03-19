Лавров надеется, что война в Украине завершится подписанием соглашения

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что он надеется, что российская война в Украине "завершится подписанием всеобъемлющих документов".

Источник: российские пропагандистские сайты РИА Новости, РБК и RT в Telegram, росийский "Интерфакс"

Прямая речь Лаврова: "(Война – ред.) завершится, я надеюсь, подписанием всеобъемлющих документов по тем вопросам, которые я упомянул: вопросы безопасности, нейтральный статус Украины при гарантиях ее безопасности".

Детали: Он также добавил, что переговоры с Украиной продолжаются.

Прямая речь Лаврова: "Переговоры идут, хотя украинская делегация по большому счету начала их с "отбывания номера", как говорится. Потом какой-то диалог наладился, хотя постоянно чувствуется, что украинскую делегацию держат за руку, скорее всего, американцы, не позволяя соглашаться на те требования, которые, я считаю, абсолютно минимальны".

Детали: Он также считает, что "инициатива о введении миротворцев НАТО в Украину может подразумевать фактический контроль Польши над западной частью страны".

Министр иностранных дел РФ заявил, что Россия напала на Украину, чтобы сорвать "антироссийский проект Запада". В чем именно состоял этот якобы "антироссийский проект" пропагандистские СМИ России не сообщают.

Кроме того, Лавров добавил, что Россия не будет выдвигать инициативы по налаживанию отношений с Западом – мол, посмотрят, как "они сами будут выходить из тупика, в который себя загнали".

По словам Лаврова, Россия была готова сотрудничать с Западом "даже в союзнической форме", но этого не получилось. Он также добавил, что ЕС "эволюционировал в сторону полной зависимости от НАТО и США".

Лавров думает, что "взаимодействие России и Китая будет укрепляться на фоне подрывов устоев, на которых зиждется международная система, чем занимается Запад".

Также российский министр заявил, что "политику Зеленского сложно воспринимать всерьез, так как жизнь доказывает, чего стоит его слово". Мол, заявления Зеленского о том, что он не поддерживает неонацистов, "расходятся с его реальными действиями".