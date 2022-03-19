Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

СБУ затримала "сапера" з угрупування "Сомалі" і зрадника, який раніше працював у Фонді держмайна

Валентина РоманенкоСубота, 19 березня 2022, 14:12

Служба безпеки України впродовж доби 18 березня затримала колаборанта на Рівненщині та бойовика з терористичного угруповання "Сомалі".

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко

Деталі: Спецпризначенці СБУ затримали у Рівненській області чоловіка, який зрадив Україні та почав працювати на ворога. Він передав російським окупантам інформацію про шляхи передислокації військової техніки ЗСУ та розташування військових частин для нанесення авіаударів.

Реклама:

За даними СБУ, він хотів очолити окупаційні органи у випадку захоплення росіянами території Рівненщини.

Крім того, у Дніпропетровській області Служба безпеки України викрила чергових шахраїв, котрі виманювали гроші, призначені для оборони українських міст. Через соцмережі вони знайшли контакти керівників різних регіонів. Потім зв’язувалися з ними під виглядом помічників голів військово-цивільних адміністрацій областей, де зараз відбуваються найбільш активні військові дії, і просили допомогу коштами на оборону.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі шахраїв затримано, триває процес повернення викрадених коштів.

Бійці "Альфи" СБУ схопили у середмісті Вінниці бойовика так званої "ДНР". Чоловік "служив" сапером у терористичному угрупуванні "Сомалі". З його слів, він втік від війни й переховувався, проте слідчі СБУ будуть встановлювати його реальні мотиви.

Повідомляється, що в Києві СБУ затримала ще одного зрадника, який у минулому був посадовцем Фонду держмайна. Тепер він "зливав" бойовикам так званих "Л/ДНР" і російській армії дані про бійців і техніку ЗСУ, їхні дислокацію, оснащення тощо.

В Одеській області за сприяння російським окупантам затримано жителя Одещини, який збирав і передавав ворогу фотоматеріали з розташуванням та оснащенням блокпостів Тероборони та прикордонних загонів в області.

В інформатора було виявлено списки патріотично налаштованих громадян, які допомагають ЗСУ. Всю інформацію зрадник відправляв через створений окупантами Telegram-канал.

Пряма мова: "Наразі всі викриті зрадники затримані. З ними проводиться весь комплекс заходів, щоб вони відповіли за свої дії".

Теми: СБУвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
СБУ
У Полтаві затримали фітнес-тренера, який ображав військових
СБУ затримала екскомандира луганських "Прізраков": ховався в Одесі
СБУ влаштувала "бавовну" зрадникам, яким закортіло "виборів" у Запорізькій області – джерела
Останні новини
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
Усі новини...
Реклама: