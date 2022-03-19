СБУ затримала "сапера" з угрупування "Сомалі" і зрадника, який раніше працював у Фонді держмайна

Служба безпеки України впродовж доби 18 березня затримала колаборанта на Рівненщині та бойовика з терористичного угруповання "Сомалі".

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко

Деталі: Спецпризначенці СБУ затримали у Рівненській області чоловіка, який зрадив Україні та почав працювати на ворога. Він передав російським окупантам інформацію про шляхи передислокації військової техніки ЗСУ та розташування військових частин для нанесення авіаударів.

За даними СБУ, він хотів очолити окупаційні органи у випадку захоплення росіянами території Рівненщини.

Крім того, у Дніпропетровській області Служба безпеки України викрила чергових шахраїв, котрі виманювали гроші, призначені для оборони українських міст. Через соцмережі вони знайшли контакти керівників різних регіонів. Потім зв’язувалися з ними під виглядом помічників голів військово-цивільних адміністрацій областей, де зараз відбуваються найбільш активні військові дії, і просили допомогу коштами на оборону.

Наразі шахраїв затримано, триває процес повернення викрадених коштів.

Бійці "Альфи" СБУ схопили у середмісті Вінниці бойовика так званої "ДНР". Чоловік "служив" сапером у терористичному угрупуванні "Сомалі". З його слів, він втік від війни й переховувався, проте слідчі СБУ будуть встановлювати його реальні мотиви.

Повідомляється, що в Києві СБУ затримала ще одного зрадника, який у минулому був посадовцем Фонду держмайна. Тепер він "зливав" бойовикам так званих "Л/ДНР" і російській армії дані про бійців і техніку ЗСУ, їхні дислокацію, оснащення тощо.

В Одеській області за сприяння російським окупантам затримано жителя Одещини, який збирав і передавав ворогу фотоматеріали з розташуванням та оснащенням блокпостів Тероборони та прикордонних загонів в області.

В інформатора було виявлено списки патріотично налаштованих громадян, які допомагають ЗСУ. Всю інформацію зрадник відправляв через створений окупантами Telegram-канал.

Пряма мова: "Наразі всі викриті зрадники затримані. З ними проводиться весь комплекс заходів, щоб вони відповіли за свої дії".