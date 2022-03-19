СБУ затримала "сапера" з угрупування "Сомалі" і зрадника, який раніше працював у Фонді держмайна

Служба безпеки України впродовж доби 18 березня затримала колаборанта на Рівненщині та бойовика з терористичного угруповання "Сомалі".

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко

Деталі: Спецпризначенці СБУ затримали у Рівненській області чоловіка, який зрадив Україні та почав працювати на ворога. Він передав російським окупантам інформацію про шляхи передислокації військової техніки ЗСУ та розташування військових частин для нанесення авіаударів.

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За даними СБУ, він хотів очолити окупаційні органи у випадку захоплення росіянами території Рівненщини.

Крім того, у Дніпропетровській області Служба безпеки України викрила чергових шахраїв, котрі виманювали гроші, призначені для оборони українських міст. Через соцмережі вони знайшли контакти керівників різних регіонів. Потім зв’язувалися з ними під виглядом помічників голів військово-цивільних адміністрацій областей, де зараз відбуваються найбільш активні військові дії, і просили допомогу коштами на оборону.

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Наразі шахраїв затримано, триває процес повернення викрадених коштів.

Бійці "Альфи" СБУ схопили у середмісті Вінниці бойовика так званої "ДНР". Чоловік "служив" сапером у терористичному угрупуванні "Сомалі". З його слів, він втік від війни й переховувався, проте слідчі СБУ будуть встановлювати його реальні мотиви.

Повідомляється, що в Києві СБУ затримала ще одного зрадника, який у минулому був посадовцем Фонду держмайна. Тепер він "зливав" бойовикам так званих "Л/ДНР" і російській армії дані про бійців і техніку ЗСУ, їхні дислокацію, оснащення тощо.

В Одеській області за сприяння російським окупантам затримано жителя Одещини, який збирав і передавав ворогу фотоматеріали з розташуванням та оснащенням блокпостів Тероборони та прикордонних загонів в області.

В інформатора було виявлено списки патріотично налаштованих громадян, які допомагають ЗСУ. Всю інформацію зрадник відправляв через створений окупантами Telegram-канал.

Пряма мова: "Наразі всі викриті зрадники затримані. З ними проводиться весь комплекс заходів, щоб вони відповіли за свої дії".