СБУ задержала "сапера" из группировки "Сомали" и предателя, ранее работавшего в Фонде госимущества

Служба безопасности Украины в течение суток 18 марта задержала коллаборанта в Ровенской области и боевика из террористической группировки "Сомали".

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко

Детали: Спецназовцы СБУ задержали в Ровенской области мужчину, который изменил Украине и начал работать на врага. Он передал российским оккупантам информацию о путях передислокации военной техники ВСУ и расположении воинских частей для нанесения авиаударов.

Реклама:

По данным СБУ, он хотел возглавить оккупационные органы в случае захвата россиянами территории Ровенщины.

Кроме того, в Днепропетровской области Служба безопасности Украины разоблачила очереднных мошенников, выманивавших деньги, предназначенные для обороны украинских городов. Через соцсети они нашли контакты руководителей разных регионов. Затем связывались с ними под видом помощников председателей военно-гражданских администраций областей, где сейчас происходят наиболее активные военные действия, и просили о помощи средствами на оборону.

ВИДЕО ДНЯ

В настоящее время мошенники задержаны, идет процесс возврата похищенных средств.

Бойцы "Альфы" СБУ схватили в центре Винницы боевика так называемой "ДНР". Мужчина "служил" сапером в террористической группировке "Сомали". По его словам, он бежал от войны и скрывался, однако следователи СБУ будут устанавливать его реальные мотивы.

Сообщается, что в Киеве СБУ задержала еще одного изменника, который в прошлом был чиновником Фонда госимущества. Теперь он "сливал" боевикам так называемых "Л/ДНР" и российской армии данные о бойцах и технике ВСУ, их дислокации, оснащении и т.д.

В Одесской области при содействии российским оккупантам задержан житель Одесщины, который собирал и передавал врагу фотоматериалы с расположением и оснащением блокпостов Теробороны и пограничных отрядов в области.

У информатора были обнаружены списки патриотически настроенных граждан, помогающих ВСУ. Всю информацию предатель отправлял через созданный оккупантами Telegram-канал.

Прямая речь: "В настоящее время все разоблаченные предатели задержаны. С ними проводится весь комплекс мероприятий, чтобы они ответили за свои действия".