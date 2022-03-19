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Правляча партія Грузії розкритикувала опозицію за ідею запросити Зеленського в парламент

"Європейська правда"Субота, 19 березня 2022, 14:28

У правлячій партії Грузії "Грузинська мрія" розкритикували опозицію за спробу ініціювати виступ президента України Володимира Зеленського у парламенті Грузії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Новости-Грузия".

Спершу депутати невеликої фракції "Лело" запропонували організувати виступ Зеленського. Після цього лідерка фракції найбільшої опозиційної сили "Єдиний національний рух" Хатія Деканоїдзе сказала, що в Офісі президента нібито підтвердили бажання Зеленського звернутися до парламенту Грузії. 

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Лідер фракції "Грузинської мрії" Мамука Мдінарадзе звинуватив опозицію в тому, що вона хоче зіпсувати стосунки між Грузією та Україною, а організація такого виступу не входить до їхньої компетенції.

"Такі питання вирішуються шляхом перемовин між представниками влади, і це відбувається не публічно, а в закритому форматі. Це питання за необхідності буде ініційоване Грузією та її владою, або Україною та її владою", - заявив він. 

Мдінарадзе заявив, що нібито це опозиція переконала Київ у тому, що влада Грузії не підтримує Україну. 

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"Україна відкликала посла з Грузії, а опозиція ініціює пряме включення лідера цієї країни. Опозиції варто подумати, як їм виправити свій вчинок, а ми потім подумаємо, чи сприймати серйозно цю та інші ініціативи", - додав голова фракції.  

Водночас, спікер парламенту Шалва Папуашвілі назвав ініціативу "абсурдною" і фактично висловився проти

"Три тижні Україна протистоїть російській агресії… І три тижні ми бачимо з боку частини опозиції, особливо це стосується ЄНР і "Лело", спробу влаштувати істерію, вивести ситуацію з ладу, щоб втягнути Грузію у щось непоправне", - заявив він. 

Теми: ГрузіяЗеленський
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