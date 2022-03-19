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Правящая партия Грузии раскритиковала оппозицию за идею пригласить Зеленского в парламент

"Европейская правда"Суббота, 19 марта 2022, 14:28

В правящей партии Грузии "Грузинская мечта" раскритиковали оппозицию за попытку инициировать выступление президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Грузии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости-Грузия".

Сначала депутаты небольшой фракции "Лело" предложили организовать выступление Зеленского. После этого лидер фракции крупнейшей оппозиционной силы "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе сказала, что в Офисе президента якобы подтвердили желание Зеленского выступить с обращением к парламенту Грузии.

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Лидер фракции "Грузинской мечты" Мамук Мдинарадзе обвинил оппозицию в том, что она хочет испортить отношения между Грузией и Украиной, а организация такого выступления не входит в их компетенцию.

"Такие вопросы решаются путем переговоров между представителями власти, и это происходит не публично, а в закрытом формате. Этот вопрос при необходимости будет инициирован Грузией и её властями или Украиной и её властями", - заявил он.

Мдинарадзе заявил, что якобы это оппозиция убедила Киев в том, что власти Грузии не поддерживают Украину.

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"Украина отозвала посла из Грузии, а оппозиция инициирует прямое включение лидера этой страны. Оппозиции следует подумать, как им исправить свой поступок, а мы потом подумаем, воспринимать ли серьезно эту и другие инициативы", - добавил глава фракции.

В то же время спикер парламента Шалва Папуашвили назвал инициативу "абсурдной" и фактически высказался против.

"Три недели Украина противостоит российской агрессии… И три недели мы видим со стороны части оппозиции, особенно это касается ЕНД и "Лело", попытку устроить истерию, привести ситуацию в беспорядок, чтобы втянуть Грузию во что-то непоправимое", - заявил он.

Темы: ГрузияЗеленский
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