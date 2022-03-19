Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Рубіжному від обстрілу обвалився будинок: 3 загиблих

Ірина БалачукСубота, 19 березня 2022, 15:34
Фото ДСНС

У місті Рубіжне Луганської області внаслідок ворожого обстрілу обвалився житловий будинок, у результаті чого загинули 1 дорослий та 2 дітей, ще одну дитину змогли врятувати.

Джерело: ДСНС у Telegram

Дослівно ДСНС: "19 березня внаслідок обстрілу сталося руйнування житлового будинку у місті Рубіжне, що на Луганщині, під завалами опинилися люди".

Деталі: Рятувальники, що прибули на місце події, спершу дістали з-під завалів двох дітей. Вони були без ознак життя, рятувальники зробили серцево-легеневу реанімацію, але працівники екстреної меддопомоги констатували смерть дітей.

Рятувальники продовжили розбирати завали та знайшли ще жінку та ще одну дитину. Медики констатували смерть жінки. Дитину врятували, її стан стабільний, задовільний.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: Луганська областьвійнадітижертви
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Епіфаній: Ракети і бомби летять з благословення очільника РПЦ Кирила

Росіяни обстріляли евакуаційний поїзд Київ – Івано-Франківськ

ВІДЕОУ Білорусі помітили півтора десятка ракет для "Іскандерів" поблизу Гомеля

Харківський напрямок: ППО збила російський винищувач Су-34

В Україні спростили ЗНО-2022

Україна провела обмін військополоненими з Росією у форматі "10 на 10"

Усі новини...
Луганська область
У Рубіжному снаряд РФ влучив в багатоповерхівку, двоє дітей загинули
Луганщина: за добу 15 зруйнованих будинків, є загиблий і постраждалі
У Сєвєродонецьку обстріляли лікарню, в якій були діти, загорівся дах
Останні новини
22:49
ВІДЕОЗа добу 24 березня евакуювали 3343 людини по гуманітарних коридорах
22:48
Повноцінна війна між НАТО і Росією малоймовірна - Столтенберг
22:44
відеоДо човна українських полярників приплив гігантський горбатий кит
22:42
Російським банкам дали 30 днів, щоб піти з Великобританії
22:37
Суркіси заперечують, що вивозили через кордон готівку
22:19
Пожежа та вибухи в області: киян просять щільно зачинити вікна
22:09
Київщина: загиблі в Калинівці, обстріли в Петрівцях, бої в Бучанському районі
22:04
Військові знешкодили понад 200 росіян на Сході України протягом доби
21:53
США приймуть до 100 тисяч біженців з України
21:53
Канада запровадила санкції проти 160 депутатів РФ, забороняє експорт технологій
Усі новини...