У Рубіжному від обстрілу обвалився будинок: 3 загиблих

У місті Рубіжне Луганської області внаслідок ворожого обстрілу обвалився житловий будинок, у результаті чого загинули 1 дорослий та 2 дітей, ще одну дитину змогли врятувати.

Джерело: ДСНС у Telegram

Дослівно ДСНС: "19 березня внаслідок обстрілу сталося руйнування житлового будинку у місті Рубіжне, що на Луганщині, під завалами опинилися люди".

Деталі: Рятувальники, що прибули на місце події, спершу дістали з-під завалів двох дітей. Вони були без ознак життя, рятувальники зробили серцево-легеневу реанімацію, але працівники екстреної меддопомоги констатували смерть дітей.

Рятувальники продовжили розбирати завали та знайшли ще жінку та ще одну дитину. Медики констатували смерть жінки. Дитину врятували, її стан стабільний, задовільний.