В Рубежном от обстрела обрушился дом: 3 погибших
Суббота, 19 марта 2022, 14:34
В городе Рубежное Луганской области в результате вражеских обстрелов обрушился жилой дом, в результате чего погибли 1 взрослый и 2 детей, еще одного ребенка смогли спасти.
Источник: ГСЧС в Telegram
Дословно ГСЧС: "19 марта в результате обстрела произошло разрушение жилого дома в городе Рубежное, что в Луганской области, под завалами оказались люди".
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Детали: Прибывшие на место спасатели сначала достали из-под завалов двоих детей. Они были без признаков жизни, спасатели делали сердечно-легочную реанимацию, но работники экстренной медпомощи констатировали смерть детей.
Спасатели продолжили разбирать завалы и нашли женщину и еще одного ребенка. Медики констатировали смерть женщины. Ребенка спасли, его состояние стабильное, удовлетворительное.