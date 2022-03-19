Захоплене росіянами село на Київщині може затопити через підрив дамби

У Демидові Київської області, яке тимчасово окуповане російськими військовими, є загроза підтоплення через руйнування греблі.

Джерело: телеканал "Дом"

Дослівно: "Село Демидів у Київській області може повністю бути затопленим через руйнування греблі.

Реклама:

Внаслідок активних бойових дій у регіоні та руйнування греблі на Київському водосховищі до села безперервно надходить вода".

Деталі: Відзначається, що підняття рівня води надалі може призвести до неможливості передати гуманітарну допомогу мешканцям, а також евакуювати звідти людей.

Через зруйновану дамбу рівень води на поймі річки Ірпінь сягнув максимально допустимого рівня.