Захоплене росіянами село на Київщині може затопити через підрив дамби
Субота, 19 березня 2022, 15:35
У Демидові Київської області, яке тимчасово окуповане російськими військовими, є загроза підтоплення через руйнування греблі.
Джерело: телеканал "Дом"
Дослівно: "Село Демидів у Київській області може повністю бути затопленим через руйнування греблі.
Внаслідок активних бойових дій у регіоні та руйнування греблі на Київському водосховищі до села безперервно надходить вода".
Деталі: Відзначається, що підняття рівня води надалі може призвести до неможливості передати гуманітарну допомогу мешканцям, а також евакуювати звідти людей.
Через зруйновану дамбу рівень води на поймі річки Ірпінь сягнув максимально допустимого рівня.
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