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Захоплене росіянами село на Київщині може затопити через підрив дамби

Альона Мазуренко Субота, 19 березня 2022, 14:35
Захоплене росіянами село на Київщині може затопити через підрив дамби

У Демидові Київської області, яке тимчасово окуповане російськими військовими, є загроза підтоплення через руйнування греблі.

Джерело: телеканал "Дом"

Дослівно: "Село Демидів у Київській області може повністю бути затопленим через руйнування греблі.

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Внаслідок активних бойових дій у регіоні та руйнування греблі на Київському водосховищі до села безперервно надходить вода".

Деталі: Відзначається, що підняття рівня води надалі може призвести до неможливості передати гуманітарну допомогу мешканцям, а також евакуювати звідти людей.

Через зруйновану дамбу рівень води на поймі річки Ірпінь сягнув максимально допустимого рівня.

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Теми: окупаціяРосіявійнаКиївська область
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