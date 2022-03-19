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Захваченное россиянами село на Киевщине может затопить из-за подрыва дамбы

Мазуренко Алена Суббота, 19 марта 2022, 15:35

В Демидове Киевской области, временно оккупированном российскими военными, есть угроза подтопления из-за разрушения плотины.

Источник: телеканал "Дом"

Дословно: "Деревня в Киевской области может полностью быть затопленной из-за разрушения плотины

В результате активных боевых действий в регионе и разрушения плотины на Киевском водохранилище в село непрерывно поступает вода".

Детали: Отмечается, что повышение уровня воды в дальнейшем может привести к невозможности передать гуманитарную помощь жителям, а также эвакуировать оттуда людей.

Из-за разрушенной плотины уровень воды на пойме реки Ирпень достиг максимально допустимого уровня.

 
 

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Темы: оккупацияРосcиявойнаКиевская область
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