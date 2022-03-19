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Зеленський зустрівся з бійцями КОРДу

"Українська правда"Субота, 19 березня 2022, 15:59

Президент Володимир Зеленський зустрівся з бійцями КОРДу, яким вручив державні нагороди. 

Джерело: Відео, опубліковане на сторінці Зеленського у Facebook

Деталі: На відео видно, як президент дякує бійцям за службу та вручає медалі "Захиснику Вітчизни". 

Дослівно: "Бійці КОРДу працюють над виявленням диверсійно-розвідувальних груп, реагують на оперативну інформацію щодо можливих дій ворога, долучаються до охорони адміністративних будівель державного значення та за потреби дають збройну відсіч ворожим силам".

Що передувало: Раніше президент Володимир Зеленський відвідав у госпіталі поранених українських військових.

Теми: ЗеленськийвійнаНацгвардія
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