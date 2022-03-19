Зеленський зустрівся з бійцями КОРДу
Субота, 19 березня 2022, 15:59
Президент Володимир Зеленський зустрівся з бійцями КОРДу, яким вручив державні нагороди.
Джерело: Відео, опубліковане на сторінці Зеленського у Facebook
Деталі: На відео видно, як президент дякує бійцям за службу та вручає медалі "Захиснику Вітчизни".
Дослівно: "Бійці КОРДу працюють над виявленням диверсійно-розвідувальних груп, реагують на оперативну інформацію щодо можливих дій ворога, долучаються до охорони адміністративних будівель державного значення та за потреби дають збройну відсіч ворожим силам".
Що передувало: Раніше президент Володимир Зеленський відвідав у госпіталі поранених українських військових.