Українські воїни збили зі "Стінгера" ракету "Точки У"
Субота, 19 березня 2022, 16:03
На Луганщині з переносного зенітного ракетного комплексу "Стінгер" українські військові збили ракету, випущену з комплексу "Точка У".
Джерело: інформагентство Міноборони АрміяInform
Дослівно: "Наші воїни біля Попасної збили з ПЗРК "ТОЧКУ-У".
Виявляється, ракета досить легко збивається за допомогою ПЗРК "Стінгер".
Наші воїни не перестають нас дивувати! Вперед, хлопці, до перемоги".
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