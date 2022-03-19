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Українські воїни збили зі "Стінгера" ракету "Точки У"

Валентина РоманенкоСубота, 19 березня 2022, 16:03
фото АрміяInform

На Луганщині з переносного зенітного ракетного комплексу "Стінгер" українські військові збили ракету, випущену з комплексу "Точка У".

Джерело: інформагентство Міноборони АрміяInform

Дослівно: "Наші воїни біля Попасної збили з ПЗРК  "ТОЧКУ-У".

Виявляється,  ракета досить легко збивається за допомогою ПЗРК "Стінгер".

Наші воїни не перестають нас дивувати! Вперед, хлопці, до перемоги".

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Теми: Луганська областьвійна
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