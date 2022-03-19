Украинские воины сбили из "Стингера" ракету "Точки У"
Суббота, 19 марта 2022, 16:03
В Луганской области из переносного зенитного ракетного комплекса "Стингер" украинские военные сбили ракету, выпущенную из комплекса "Точка У".
Источник: информагентство Минобороны Армия Inform
Дословно: "Наши воины возле Попасной сбили с ПЗРК "ТОЧКУ-У".
Оказывается, ракета довольно легко сбивается с помощью ПЗРК "Стингер".
Наши воины не перестают нас удивлять! Вперед, ребята, к победе.
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