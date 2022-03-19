Украинские воины сбили из "Стингера" ракету "Точки У"

В Луганской области из переносного зенитного ракетного комплекса "Стингер" украинские военные сбили ракету, выпущенную из комплекса "Точка У".

Источник: информагентство Минобороны Армия Inform

Дословно: "Наши воины возле Попасной сбили с ПЗРК "ТОЧКУ-У".

Оказывается, ракета довольно легко сбивается с помощью ПЗРК "Стингер".

Наши воины не перестают нас удивлять! Вперед, ребята, к победе.