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Украинские воины сбили из "Стингера" ракету "Точки У"

Валентина РоманенкоСуббота, 19 марта 2022, 16:03
фото АрміяInform

В Луганской области из переносного зенитного ракетного комплекса "Стингер" украинские военные сбили ракету, выпущенную из комплекса "Точка У".

Источник: информагентство Минобороны Армия Inform

Дословно: "Наши воины возле Попасной сбили с ПЗРК "ТОЧКУ-У".

Оказывается, ракета довольно легко сбивается с помощью ПЗРК "Стингер".

Наши воины не перестают нас удивлять! Вперед, ребята, к победе.

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Темы: Луганская областьвойна
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