Росія з початку війни здійснила 1403 авіанальоти на Україну – Міноборони

Російські окупанти з початку бойових дій провели 1 403 авіаційних нальоти на Україну.

Джерело: Медіа Центр Україна з посиланням на брифінг речника Міноборони Олександра Мотузяника



Пряма мова Мотузяника: "З початку бойових дій противник завдав 291 ракетний удар, застосовано 459 ракет наземного, морського та повітряного базування, провів 1 403 авіаційних нальоти".



Деталі: Речник Міноборони додав, що російські окупаційні війська намагаються продовжувати наступу на Україну, але їм це не вдається.

Ворог не зміг виконати поставлені завдання з розгрому збройних сил України, оточення Києва, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Частково окупанти просунулися на Донецькому напрямку.

Але у напрямку на Миколаїв російських загарбників зупинили.