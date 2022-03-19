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Росія з початку війни здійснила 1403 авіанальоти на Україну – Міноборони

Ірина БалачукСубота, 19 березня 2022, 15:08
Росія з початку війни здійснила 1403 авіанальоти на Україну – Міноборони
Результати російських обстрілів у Києві. Фото ДСНС

Російські окупанти з початку бойових дій провели 1 403 авіаційних нальоти на Україну.

Джерело: Медіа Центр Україна з посиланням на брифінг речника Міноборони Олександра Мотузяника

Пряма мова Мотузяника: "З початку бойових дій противник завдав 291 ракетний удар, застосовано 459 ракет наземного, морського та повітряного базування, провів 1 403 авіаційних нальоти".  

Деталі: Речник Міноборони додав, що російські окупаційні війська намагаються продовжувати наступу на Україну, але їм це не вдається.

Ворог не зміг виконати поставлені завдання з розгрому збройних сил України, оточення Києва, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

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Частково окупанти просунулися на Донецькому напрямку.

Але у напрямку на Миколаїв російських загарбників зупинили.

Теми: РосіявійнаУкраїна
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