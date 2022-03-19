Россия с начала войны совершила 1403 авианалета на Украину – Минобороны

Российские оккупанты с начала боевых действий провели 1 403 авиационных налета на Украину.

Источник: Медиа Центр Украина со ссылкой на брифинг спикера Минобороны Александра Мотузяныка

Прямая речь Мотузяныка: "С начала боевых действий противник нанес 291 ракетный удар, применено 459 ракет наземного, морского и воздушного базирования, провел 1 403 авиационных налета".

Детали: Спикер Минобороны добавил, что российские оккупационные войска пытаются продолжать наступление на Украину, но им это не удается.

Враг не смог выполнить поставленные задачи по разгрому вооруженных сил Украины, окружению Киева, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Частично оккупанты продвинулись на Донецком направлении.

Но в направлении Николаева российских захватчиков остановили.