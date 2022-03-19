ГУР опублікувало дані росіян, які скидають бомби на українські міста

фото з сайту ГУР

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало список російських військових авіаційного полку з Ростовської області, які завдають бомбових ударів по мирних громадянах України.

Джерело: ГУР

Деталі: Йдеться про військовослужбовців 559 бомбардувального авіаційного полку (військова частина 75392) м. Морозовськ Ростовської області.

Список містить посаду, звання, прізвище, ім’я та по-батькові, дату народження, особистий номер і код підрозділу.

Всього в опублікованому списку дані 406 осіб.

початок списку

З ним можна ознайомитися тут.