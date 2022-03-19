Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ГУР опублікувало дані росіян, які скидають бомби на українські міста

Катерина ТищенкоСубота, 19 березня 2022, 16:53
фото з сайту ГУР

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало список російських військових авіаційного полку з Ростовської області, які завдають бомбових ударів по мирних громадянах України.

Джерело: ГУР

Деталі: Йдеться про військовослужбовців 559 бомбардувального авіаційного полку (військова частина 75392) м. Морозовськ Ростовської області.

Список містить посаду, звання, прізвище, ім’я та по-батькові, дату народження, особистий номер і код підрозділу.

Всього в опублікованому списку дані 406 осіб.

 
початок списку

З ним можна ознайомитися тут.

Теми: Росіявійнаавіа
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Шойгу не було на засіданні РБ РФ – його просто вмонтували – РосЗМІ

фотоОкупанти пограбували квартиру Катерини Гандзюк у Херсоні

Суркіси заперечують, що вивозили через кордон готівку

Епіфаній: Ракети і бомби летять з благословення очільника РПЦ Кирила

Росіяни обстріляли евакуаційний поїзд Київ – Івано-Франківськ

ВІДЕОУ Білорусі помітили півтора десятка ракет для "Іскандерів" поблизу Гомеля

Усі новини...
Росія
Зведення штабу: ЗСУ зупинили ворога на Броварському напрямку
У РФ оштрафували активістку за плакат "Фашизм не пройде"
Геноцид та військові злочини: польський Сейм прийняв резолюцію про агресію РФ
Останні новини
23:55
Екскомандувач сил НАТО в Європі: Путін може завдати удару по Польщі
23:54
Ворог зменшив авіанальоти, але посилив розвідку: Повітряні сили порахували збитих "пташок"
23:52
Глава Єврокомісії: РФ більше не зможе використовувати енергетику для шантажу
23:32
Малий та середній бізнес України вже оцінює збитки у 80 мільярдів доларів
23:29
Донеччина: стало відомо про смерті ще двох дітей через дії РФ
23:16
Сербія відмовляється від ключової угоди про нормалізацію відносин із Косово
23:14
відеоКім виклав відео обстрілу Чорнобаївки
23:14
Шойгу не було на засіданні РБ РФ – його просто вмонтували – РосЗМІ
23:05
фотоОкупанти пограбували квартиру Катерини Гандзюк у Херсоні
22:49
ВІДЕОЗа добу 24 березня евакуювали 3343 людини по гуманітарних коридорах
Усі новини...