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ГУР опублікувало дані росіян, які скидають бомби на українські міста

Катерина ТищенкоСубота, 19 березня 2022, 15:53
ГУР опублікувало дані росіян, які скидають бомби на українські міста
фото з сайту ГУР

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало список російських військових авіаційного полку з Ростовської області, які завдають бомбових ударів по мирних громадянах України.

Джерело: ГУР

Деталі: Йдеться про військовослужбовців 559 бомбардувального авіаційного полку (військова частина 75392) м. Морозовськ Ростовської області.

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Список містить посаду, звання, прізвище, ім’я та по-батькові, дату народження, особистий номер і код підрозділу.

Всього в опублікованому списку дані 406 осіб.

 
початок списку

З ним можна ознайомитися тут.

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Теми: Росіявійнаавіа
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