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ГУР опубликовало данные россиян, сбрасывающих бомбы на украинские города

Катерина ТищенкоСуббота, 19 марта 2022, 15:53
ГУР опубликовало данные россиян, сбрасывающих бомбы на украинские города
фото с сайта ГУР

Главное управление разведки Минобороны опубликовало список российских военных авиационного полка из Ростовской области, наносящих бомбовые удары по мирным гражданам Украины.

Источник: ГУР

Детали: Речь идет о военнослужащих 559 бомбардировочного авиационного полка (воинская часть 75392) г. Морозовск Ростовской области.

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Список содержит должность, звание, фамилию, имя и отчество, дату рождения, личный номер и код подразделения.

Всего в опубликованном списке данные 406 человек.

начало списка
начало списка

С ним можно ознакомиться здесь.

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Темы: Росcиявойнаавиа
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