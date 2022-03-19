Президент Швейцарії спрогнозував наслідки війни Путіна для швейцарської економіки

Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс попередив громадян, що країна відчує довгострокові економічні наслідки війни Росії проти України, проте серйозної кризи не має бути.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Swiss Info.

Кассіс опублікував велику статтю, у якій окреслив ймовірні наслідки війни для Швейцарії.

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По-перше, зазначає він, залежність країни від російського газу й сировини є проблемою з геополітичної точки зору. По-друге, можливе ще більше й довготривале зростання цін на енергоресурси, що вплине і на вартість товарів.

Президент зазначив, що неможливо точно спрогнозувати, наскільки довготривалим і масштабним виявиться вплив війни та які сфери постраждають найбільше.

"Немає рішення, яке магічним чином захистить Швейцарію від наслідків поточної ситуації", - пише Ігнаціо Кассіс. Втім, за його словами, на даний час немає ознак того, що країну чекає серйозна економічна криза.

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Президент додав, що країна готова на економічні втрати через свою позицію щодо дій Російської Федерації, зазначивши, що цю війну підживлює "руйнівне божевілля, що підриває усі принципи й цінності нашої цивілізації", і саме тому Швейцарія підтримала санкції ЄС.

"Ми повинні сміливо і без вагань захищати свободу й демократію. За це доведеться платити певну ціну. І Швейцарія готова сплатити її", - зазначив Ігнаціо Кассіс.

Він додав, що це не ставить під питання нейтралітет Швейцарії і країна не надає воюючим сторонам військової підтримки.

Нагадаємо, 18 березня Швейцарія розширила санкції проти РФ, заборонивши імпорт своїх предметів розкоші до Росії.