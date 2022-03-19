Президент Швейцарии спрогнозировал последствия войны Путина для швейцарской экономики

Президент Швейцарии Игнацио Кассис предупредил граждан, что страна почувствует долгосрочные экономические последствия войны России против Украины, однако серьезного кризиса не должно быть.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Swiss Info.

Кассис опубликовал обширную статью, в которой рассказал о возможных последствиях войны для Швейцарии.

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Во-первых, отмечает он, зависимость страны от российского газа и сырья является проблемой с геополитической точки зрения. Во-вторых, возможен еще более длительный рост цен на энергоресурсы, что повлияет и на стоимость товаров.

Президент отметил, что невозможно точно спрогнозировать, насколько долговременным и масштабным окажется влияние войны и какие сферы больше всего пострадают.

"Нет решения, которое магическим образом защитит Швейцарию от последствий текущей ситуации", - пишет Игнацио Кассис. В то же время, отметил он, сейчас нет признаков того, что страну ожидает серьезный экономический кризис.

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Президент добавил, что страна готова на экономические потери из-за своей позиции по поводу действий Российской Федерации, отметив, что эту войну подпитывает "разрушительное безумие, подрывающее все принципы и ценности нашей цивилизации", и именно поэтому Швейцария поддержала санкции ЕС.

"Мы должны смело и без колебаний защищать свободу и демократию. За это придется платить определенную цену. И Швейцария готова платить её", – отметил Игнацио Кассис.

Он добавил, что это не ставит под вопрос нейтралитет Швейцарии, и страна не оказывает воюющим сторонам военной поддержки.

Напомним, 18 марта Швейцария расширила санкции против РФ, запретив импорт своих предметов роскоши в Россию.