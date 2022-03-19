Кім: Російські війська відсуваються від Миколаєва
Субота, 19 березня 2022, 17:03
Російські окупаційні війська відступають від Миколаєва, повідомив глава ОДА Віталій Кім.
Джерело: Кім в ефірі телемарафону
Пряма мова Кіма: "Ситуація, як кажуть останнім часом, "краща, ніж учора". Ворог продовжує обстрілювати житлові квартали з реактивної артилерії та реактивними снарядами, робить це з відстані 50-70 кілометрів.
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Бойові дії: зараз росіяни відсуваються від Миколаєва в іншому напрямку".
Деталі: Наразі Кім не надає додаткової інформації, посилаючись на військову таємницю.