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Кім: Російські війська відсуваються від Миколаєва

Роман ПетренкоСубота, 19 березня 2022, 17:03
Кім: Російські війська відсуваються від Миколаєва

Російські окупаційні війська відступають від Миколаєва, повідомив глава ОДА Віталій Кім.

Джерело: Кім в ефірі телемарафону

Пряма мова Кіма: "Ситуація, як кажуть останнім часом, "краща, ніж учора". Ворог продовжує обстрілювати житлові квартали з реактивної артилерії та реактивними снарядами, робить це з відстані 50-70 кілометрів.

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Бойові дії: зараз росіяни відсуваються від Миколаєва в іншому напрямку".

Деталі: Наразі Кім не надає додаткової інформації, посилаючись на військову таємницю.

Теми: МиколаїввійнаРосія
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