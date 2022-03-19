Ким: Российские войска отодвигаются от Николаева
Суббота, 19 марта 2022, 17:03
Российские оккупационные войска отступают от Николаева, сообщил глава ОГА Виталий Ким.
Источник: Ким в эфире телемарафона
Прямая речь Кима: "Ситуация, как говорят в последнее время, "лучше, чем вчера". Враг продолжает обстреливать жилые кварталы из реактивной артиллерии и реактивных снарядов, делает это с расстояния 50-70 километров.
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Боевые действия: сейчас россияне отодвигаются от Николаева в другом направлении".
Детали: Ким не предоставляет дополнительной информации, ссылаясь на военную тайну.
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