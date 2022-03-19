Російський вантажний літак злітав в ЄС і повернувся попри санкції
Російський вантажний літак попри санкції ЄС прилетів з Москви до Словаччини та повернувся до Росії.
Джерело: дані публічного онлайн радару.
Деталі: Грузовий борт з російською реєстрацією RA-76511 вантажної компанії "Волга-Днепр" 17 березня прилетів з Москви до столиці Словаччини Братислави. І наразі повертається до Москви.
28 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляв що 32 країни, включно зі Словаччиною, закрили небо для російських літаків та авіакомпаній.
"Волга-Днепр" - це найбільша російська вантажна авіакомпанія, яка оперує найбільшим у світі парком літаків Ан-124 "Руслан".
17 березня Deutsche Welle, з посиланням на російське видання Комерсант, повідомила, що літаки "Волга-Днепр" повністю зупинили польоти.
Видання наголошувало, що це пов'язано із забороною регулятора на діяльність двох європейських компаній, що входять до групи "Волга-Днепр" та засновані громадянином РФ Олексієм Ісайкіним.
Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"
Як російський літак в обхід санкції ЄС зміг дістатися зі столиці Росії до столиці Словаччини наразі невідомо.