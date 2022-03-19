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Російський вантажний літак злітав в ЄС і повернувся попри санкції

Михайло ТкачСубота, 19 березня 2022, 17:07
Російський вантажний літак злітав в ЄС і повернувся попри санкції

Російський вантажний літак попри санкції ЄС прилетів з Москви до Словаччини та повернувся до Росії.

Джерело: дані публічного онлайн радару. 

Деталі: Грузовий борт з російською реєстрацією RA-76511 вантажної компанії "Волга-Днепр" 17 березня  прилетів з Москви до столиці Словаччини Братислави. І наразі повертається до Москви. 

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28 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляв що 32 країни, включно зі Словаччиною, закрили небо для російських літаків та авіакомпаній. 

"Волга-Днепр" - це найбільша російська вантажна авіакомпанія, яка оперує найбільшим у світі парком літаків Ан-124 "Руслан". 

 

17 березня Deutsche Welle, з посиланням на російське видання Комерсант, повідомила, що літаки "Волга-Днепр" повністю зупинили польоти.

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Видання наголошувало, що це пов'язано із забороною регулятора на діяльність двох європейських компаній, що входять до групи "Волга-Днепр" та засновані громадянином РФ Олексієм Ісайкіним.

Як російський літак в обхід санкції ЄС зміг дістатися зі столиці Росії до столиці Словаччини наразі невідомо. 

 

Теми: санкціїавіаРосіявійна
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