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Российский грузовой самолет слетал в ЕС и вернулся несмотря на санкции

Михаил ТкачСуббота, 19 марта 2022, 17:07
Российский грузовой самолет слетал в ЕС и вернулся несмотря на санкции

Российский грузовой самолет, несмотря на санкции ЕС, прилетел из Москвы в Словакию и вернулся в Россию.

Источник: данные публичного онлайн радара

Детали: Грузовый борт с российской регистрацией RA-76511 грузовой компании "Волга-Днепр" 17 марта прилетел из Москвы в столицу Словакии Братиславу. И сейчас возвращается в Москву.

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28 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщал, что 32 страны, включая Словакию, закрыли небо для российских самолетов и авиакомпаний.

"Волга-Днепр" – это крупнейшая российская грузовая авиакомпания, оперирующая крупнейшим в мире парком самолетов Ан-124 "Руслан".

 

17 марта Deutsche Welle со ссылкой на российское издание Коммерсант сообщило, что самолеты "Волга-Днепр" полностью остановили полеты.

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Издание подчеркивало, что это связано с запретом регулятора на деятельность двух европейских компаний, входящих в группу "Волга-Днепр" и учрежденных гражданином РФ Алексеем Исайкиным.

Как российский самолет в обход санкции ЕС смог добраться из столицы России в столицу Словакии, пока неизвестно.

 

Темы: санкцииавиаРосcиявойна
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