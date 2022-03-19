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У Міноборони вважають, що РФ може використати переговори для зміцнення позицій

Катерина ТищенкоСубота, 19 березня 2022, 17:18
У Міноборони вважають, що РФ може використати переговори для зміцнення позицій
ГАННА МАЛЯР. ФОТО АРМІЯ INFORM

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр вважає, що Росія може використовувати переговори і зменшення інтенсивності боїв для того, щоб зміцнити свої позиції перед новими атаками.

Джерело: Маляр в ефірі телемарафону українських каналів

Пряма мова: "Звісно, вони абсолютно все використовують, будь-який привід, щоб укріпити свої позиції й рухатись далі. Вони дійсно не полишають своєї ключової мети – це повний контроль над Україною".

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"І дійсно, так само, як у 2014-15 роках, і всі 8 років, вони використовували перемовини як додатковий інструмент політичного впливу і шантажу на нашу сторону. Те, що це може відбуватися зараз – ніхто цього не виключає".

Деталі: За словами Маляр, російські війська намагаються прилаштуватися до українського способу ведення бою і особливостей української армії, які спочатку стали для ворога несподіванкою.

"Цей час, який ми сприймаємо як нібито зменшення інтенсивності боїв і просування ворога, насправді вони дійсно використовують для того, щоб себе підсилити за рахунок розуміння і пристосування до нас, щоб знайти наші найслабші місця і ними скористатися. Тому в цій ситуації ми впевнені в своїй перемозі, але чітко повинні усвідомлювати складність цієї боротьби", - сказала заступника міністра оборони.

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Вона назвала взяття Києва однією з ключових цілей ворога, якої він не полишає, як і цілі повного контролю над Україною.

Коментуючи інформацію про те, що в армії РФ нібито закінчуються ресурси для війни з Україною, Маляр підкреслила, що не варто недооцінювати можливості ворога.

"Те, що війна виснажує нашого ворога – це абсолютно точно… Але недооцінювати можливості ворога теж не варто. І говорити, що буквально через декілька днів у нього може все закінчитися – мабуть, це неправильно з точки зору захисту і оборони держави… Те, що певний час вони ще можуть на цьому ресурсі протягнути – ми теж повинні бути свідомі цього", – зазначила Маляр.

Так само, за її словами, не варто недооцінювати небезпеку з боку Білорусі.

"Білоруське військо психологічно в складній ситуації, у них є деморалізуючі моменти, вони не готові виконувати ці команди. Але недооцінювати небезпеку з боку Білорусі не варто, тому що насамперед цим займається РФ, і вона використовує все це і керує там процесами. Це треба чітко усвідомлювати і бути готовими до всього", – сказала вона.

Теми: МіноборонивійнаРосіяпереговори
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