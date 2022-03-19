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В Минобороны считают, что РФ может использовать переговоры для укрепления позиций

Катерина ТищенкоСуббота, 19 марта 2022, 18:18
АННА МАЛЯР. ФОТО АРМІЯ INFORM

Замминистра обороны Анна Маляр считает, что Россия может использовать переговоры и уменьшение интенсивности боев для того, чтобы укрепить свои позиции перед новыми атаками.

Источник: Маляр в эфире телемарафона украинских каналов

Прямая речь: "Конечно, они абсолютно все используют, любой повод, чтобы укрепить свои позиции и двигаться дальше. Они действительно не оставляют своей ключевой цели – это полный контроль над Украиной".

"И действительно, так же, как в 2014-15 годах и все 8 лет, они использовали переговоры как дополнительный инструмент политического влияния и шантажа на нашу сторону. То, что это может происходить сейчас, – никто этого не исключает".

Детали: По словам Маляр, российские войска пытаются подстроиться к украинскому способу ведения боя и особенностям украинской армии, которые сначала стали для врага неожиданностью.

"Это время, которое мы воспринимаем как якобы уменьшение интенсивности боев и продвижения врага, на самом деле они действительно используют для того, чтобы себя усилить за счет понимания и приспособления к нам, чтобы найти наши самые слабые места и воспользоваться ими. Поэтому в этой ситуации мы уверены в своей победе, но четко должны отдавать себе отчет в сложности этой борьбы", - сказала замминистра обороны.

Она назвала взятие Киева одной из ключевых целей врага, которой он не покидает, как и цели полного контроля над Украиной.

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Комментируя информацию о том, что у армии РФ якобы заканчиваются ресурсы для войны с Украиной, Маляр подчеркнула, что не стоит недооценивать возможности врага.

"То, что война изнуряет нашего врага – это совершенно точно… Но недооценивать возможности врага тоже не стоит. И говорить, что буквально через несколько дней у него может все закончиться – наверное, это неправильно с точки зрения защиты и обороны государства… То, что определенное время они еще могут на этом ресурсе протянуть – мы тоже должны осознавать это", – отметила Маляр.

Также, по ее словам, не стоит недооценивать опасность со стороны Беларуси.

"Белорусская армия психологически в сложной ситуации, у них есть деморализующие моменты, они не готовы выполнять эти команды. Но недооценивать опасность со стороны Беларуси не стоит, потому что, прежде всего, этим занимается РФ, и она использует все это и руководит там процессами. Это нужно четко осознавать и быть готовыми ко всему", – сказала она.

Темы: МиноборонывойнаРосcияпереговоры
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