Війська РФ повністю зруйнували село на Житомирщині

Російські війська повністю зруйнували село Привар Овруцької громади на Житомирщині, розстрілявши його з гелікоптера.

Джерело: Овруцька міська рада

Дослівно: "Сьогодні, о 10:00, з гелікоптера було розстріляно с. Привар Овруцької громади. Село повністю зруйноване.

Загиблих немає, адже мешканці села переховувались у підвалах".

Деталі: Крім того, о 10:05 внаслідок ракетного удару на території Раківщинського старостинського округу пошкоджено 10 приватних будинків (вибито вікна, позривало шифер). Загиблих та травмованих немає.

Також повідомляється, що 18 березня о 10:00 та 19 березня о 10:05 на території Великофоснянського старостинского округу здійснено 2 ракетних удари. Пошкоджень та травмованих немає.