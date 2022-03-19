Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Войска РФ полностью разрушили село в Житомирской области

Катерина ТищенкоСуббота, 19 марта 2022, 18:37

Российские войска полностью разрушили село Привар Овручской общины в Житомирской области, расстреляв его с вертолета.

Источник: Овручский городской совет

Дословно: "Сегодня, в 10:00, с вертолета было расстреляно с. Привар Овручской общины. Село полностью разрушено.

Погибших нет, ведь жители села прятались в подвалах".

Детали: Кроме того, в 10:05 в результате ракетного удара на территории Раковщинского старостинского округа повреждены 10 частных домов (выбиты окна, срывало шифер). Погибших и травмированных нет.

Также сообщается, что 18 марта в 10:00 и 19 марта в 10:05 на территории Великофоснянского старостинского округа совершено 2 ракетных удара. Повреждений и травмированных нет.

Темы: Житомирская областьвойнаРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Шойгу не было на заседании СБ РФ – его просто вмонтировали – РосСМИ

фотоОккупанты ограбили квартиру Катерины Гандзюк в Херсоне

Суркисы отрицают, что вывозили через границу наличные

Эпифаний: Ракеты и бомбы летят по благословению главы РПЦ Кирилла

Россияне обстреляли эвакуационный поезд Киев – Ивано-Франковск

ВИДЕОВ Беларуси заметили полтора десятка ракет для "Искандеров" вблизи Гомеля

Все новости...
Житомирская область
Вражеским огнем уничтожено 3 и повреждено 10 жилых домов в Житомирской области
Житомирщину впервые обстреляли из "Градов", есть погибшие – ОГА
Житомирская область: авиаудар РФ повредил 13 зданий, есть пострадавшие
Последние новости
00:59
Сводка штаба: На Слобожанском направлении враг потерял более 50% личного состава
00:48
обновленоРоссияне атаковали ракетами воинскую часть на окраине Днепра
00:42
Нуланд: США рассматривают, какие новые системы предоставить Украине
00:37
Еще 4 города в Украине стали "героями"
00:30
Российская "Северсталь" первой в РФ входит в технический дефолт
00:29
Немецкие "Левые" вызвали скандал, выпустив антиукраинское заявление
23:55
Экскомандующий силами НАТО в Европе: Путин может нанести ядерный удар по Польше
23:54
Враг уменьшил авианалеты, но усилил разведку: Воздушные силы сосчитали сбитых "птичек"
23:52
Глава Еврокомиссии: РФ больше не сможет использовать энергетику для шантажа
23:32
Малый и средний бизнес Украины уже оценивает убытки в 80 миллиардов долларов
Все новости...