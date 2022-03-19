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Войска РФ полностью разрушили село в Житомирской области

Катерина ТищенкоСуббота, 19 марта 2022, 17:37
Войска РФ полностью разрушили село в Житомирской области

Российские войска полностью разрушили село Привар Овручской общины в Житомирской области, расстреляв его с вертолета.

Источник: Овручский городской совет

Дословно: "Сегодня, в 10:00, с вертолета было расстреляно с. Привар Овручской общины. Село полностью разрушено.

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Погибших нет, ведь жители села прятались в подвалах".

Детали: Кроме того, в 10:05 в результате ракетного удара на территории Раковщинского старостинского округа повреждены 10 частных домов (выбиты окна, срывало шифер). Погибших и травмированных нет.

Также сообщается, что 18 марта в 10:00 и 19 марта в 10:05 на территории Великофоснянского старостинского округа совершено 2 ракетных удара. Повреждений и травмированных нет.

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Темы: Житомирская областьвойнаРосcия
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