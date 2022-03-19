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Росіяни прилетіли на МКС у формі кольорів українського прапора

Роман ПетренкоСубота, 19 березня 2022, 17:38
Росіяни прилетіли на МКС у формі кольорів українського прапора
скриншот

Троє російських космонавтів прибули на Міжнародну космічну станцію у жовтих комбінезонах із синіми вставками, які є кольорами українського прапора.

Джерело: BBC Russian

Деталі: Зазначається, що багато коментаторів побачили в цьому натяк на ставлення космонавтів до поточних подій. Самі космонавти Олег Артем'єв, Денис Матвєєв та Сергій Корсаков жодних заяв на цю тему не робили.

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Під час спілкування по зв'язку із Землею Артем'єва запитали, чому на них комбінезони жовтого кольору, а не сірого, як в екіпажу МКС.

Той, під регіт своїх колег, пояснив це тим, що вони мали "багато жовтого матеріалу".

Пряма мова Артем'єва: "Кожен екіпаж вибирає сам собі костюми, комбінезони. Щоб не були однакові. Дійшла черга до нас.

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Насправді там багато матеріалу накопичилося жовтого. Треба було його використати. Тому довелося нам жовті комбези одягнути".

Теми: космосРосіявійна
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