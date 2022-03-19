Росіяни прилетіли на МКС у формі кольорів українського прапора

Троє російських космонавтів прибули на Міжнародну космічну станцію у жовтих комбінезонах із синіми вставками, які є кольорами українського прапора.

Джерело: BBC Russian

Деталі: Зазначається, що багато коментаторів побачили в цьому натяк на ставлення космонавтів до поточних подій. Самі космонавти Олег Артем'єв, Денис Матвєєв та Сергій Корсаков жодних заяв на цю тему не робили.

Під час спілкування по зв'язку із Землею Артем'єва запитали, чому на них комбінезони жовтого кольору, а не сірого, як в екіпажу МКС.

Той, під регіт своїх колег, пояснив це тим, що вони мали "багато жовтого матеріалу".

Пряма мова Артем'єва: "Кожен екіпаж вибирає сам собі костюми, комбінезони. Щоб не були однакові. Дійшла черга до нас.

Насправді там багато матеріалу накопичилося жовтого. Треба було його використати. Тому довелося нам жовті комбези одягнути".