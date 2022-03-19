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Россияне прилетели на МКС в форме цветов украинского флага

Роман ПетренкоСуббота, 19 марта 2022, 18:38
скриншот

Три российских космонавта прибыли на Международную космическую станцию в желтых комбинезонах с синими вставками, которые являются цветами украинского флага.

Источник: BBC Russian

Детали: Отмечается, что многие комментаторы увидели в этом намек на отношение космонавтов к текущим событиям. Сами космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков никаких заявлений на эту тему не делали.

Во время общения по видеосвязи с Землей Артемьева спросили, почему на них комбинезоны желтого цвета, а не серого, как у экипажа МКС.

Тот, под хохот своих коллег, объяснил это тем, что у них было "много желтого материала".

Прямая речь Артемьева: "Каждый экипаж выбирает сам себе костюмы, комбинезоны. Чтобы не одинаковые были. Дошла очередь до нас.

На самом деле там много материала скопилось желтого. Надо было его в дело пустить. Поэтому пришлось нам желтые комбезы одеть".

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Темы: космосРосcиявойна
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