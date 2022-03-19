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Місцями ворога відсунули на 70 кілометрів від Києва – Міноборони

Альона Мазуренко Субота, 19 березня 2022, 18:05
Місцями ворога відсунули на 70 кілометрів від Києва – Міноборони

За кілька днів українські захисники відсунули російські війська на 70 кілометрів від столиці.

Джерело: речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник 

Пряма мова: "Істотних змін в оперативній обстановці у нас на цей момент не відбулося. Противника зупинено практично на всіх напрямках, де він наступав.

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На деяких напрямках ворога було відкинуто. Зокрема, за кілька останніх днів від столиці ворога було відсунуто на приблизно 70 км".

Деталі: За словами Мотузяника, окупанти деморалізовані, їм не вистачає особового складу, ускладнена логістика, вони не орієнтуються на місцевості.

Українська розвідка повідомляє, що росіяни почали мобілізацію в ОРДЛО і використовує цих людей як гарматне м’ясо чи живця. Зокрема, на Миколаївському напрямку противник втратив 200 таких мобілізованих, а ті, хто вцілів, відмовляються від подальшої участі в бойових діях.  

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Теми: Київська областьвійнаРосіяУкраїна
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