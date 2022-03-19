Місцями ворога відсунули на 70 кілометрів від Києва – Міноборони

За кілька днів українські захисники відсунули російські війська на 70 кілометрів від столиці.

Джерело: речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник

Пряма мова: "Істотних змін в оперативній обстановці у нас на цей момент не відбулося. Противника зупинено практично на всіх напрямках, де він наступав.

На деяких напрямках ворога було відкинуто. Зокрема, за кілька останніх днів від столиці ворога було відсунуто на приблизно 70 км".

Деталі: За словами Мотузяника, окупанти деморалізовані, їм не вистачає особового складу, ускладнена логістика, вони не орієнтуються на місцевості.

Українська розвідка повідомляє, що росіяни почали мобілізацію в ОРДЛО і використовує цих людей як гарматне м’ясо чи живця. Зокрема, на Миколаївському напрямку противник втратив 200 таких мобілізованих, а ті, хто вцілів, відмовляються від подальшої участі в бойових діях.