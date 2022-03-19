Местами врага отодвинули на 70 километров от Киева – Минобороны

За несколько дней украинские защитники отодвинули российские войска на 70 км от столицы.

Источник: представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник

Прямая речь: "Существенных изменений в оперативной обстановке у нас на данный момент не произошло. Противник остановлен практически по всем направлениям, где он наступал.

На некоторых направлениях враг был отброшен. В частности, за несколько последних дней от столицы враг был отодвинут примерно на 70 км".

Детали: По словам Мотузяника, оккупанты деморализованы, им не хватает личного состава, осложнена логистика, они не ориентируются на местности.

Украинская разведка сообщает, что россияне начали мобилизацию в ОРДЛО и используют этих людей как пушечное мясо или живца. В частности, на Николаевском направлении противник потерял 200 таких мобилизованных, а уцелевшие отказываются от дальнейшего участия в боевых действиях.