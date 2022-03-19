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Керівник Миколаївщини просить жителів збирати тіла окупантів

Катерина ТищенкоСубота, 19 березня 2022, 18:17
Керівник Миколаївщини просить жителів збирати тіла окупантів
ВІТАЛІЙ КІМ

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім закликає місцевих жителів збирати тіла російських окупантів на звільнених територіях.

Джерело: відеозвернення Кіма

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Пряма мова: "Багато є зараз територій, де відійшли орки, втекли, залишили свої обгорілі трупи і купу своїх товаришів по службі в полях. Проблема в тому, що вони своїх не завжди забирають, і якщо зараз морози ще більш-менш, то навесні-влітку це буде наша проблема.

ВСП, військові працюють, але прохання до тих, хто знає: а) повідомляти, де вони лежать у посадках, де їх багато; б) по можливості збирати в мішечки. Ми ж не звірі".

Деталі: Кім підкреслив, що це міф – що тіла окупантів перетворяться на добрива. За його словами, трупна отрута потім заважатиме проводити посівну.

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"Я прошу волонтерів їх збирати та здавати кудись у рефрижератори, відправляти їх назад, щоб їх там по ДНК ідентифікували. У них теж є мами. Це я прошу по всій звільненій території", - сказав глава ОВА.

Він також закликав місцеве населення не забирати собі підбиту техніку та снаряди окупантів, а повідомляти про них українських військових.

"Нагадую, що за мародерство є кримінальна відповідальність. Якщо раніше виходив хтось – відбили техніку, забрав собі – це я розумію, трофей. … Але на даний момент у тилу це вже не трофей, у тилу це мародерство", - наголосив він.

Кім попередив, що ніхто не зможе продати на брухт залишки військової техніки.

Теми: Миколаївська областьвійнаРосія
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