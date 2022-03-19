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Руководитель Николаевщины просит жителей собирать тела оккупантов

Катерина ТищенкоСуббота, 19 марта 2022, 18:17
Руководитель Николаевщины просит жителей собирать тела оккупантов
Виталий Ким

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призывает местных жителей собирать тела российских оккупантов на освобожденных территориях.

Источник: видеообращение Кима

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Прямая речь: "Много есть сейчас территорий, где отошли орки, сбежали, оставили свои обгорелые трупы и кучу своих сослуживцев в полях. Проблема в том, что они своих не всегда забирают, и если сейчас морозы, еще более-менее, то в весну-лето это будет наша проблема.

ВСП, военные работают, но просьба к тем, кто знает: а) сообщать, где они лежат в посадках, где их много, б) по возможности собирать в мешочки. Мы же не звери".

Детали: Ким подчеркнул, что это миф – что тела оккупантов превратятся в удобрения. По его словам, трупный яд потом будет мешать проводить посевную.

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"Я прошу волонтеров их собирать и сдавать куда-то в рефрижераторы, отправлять их обратно, чтобы их там по ДНК идентифицировали. У них тоже есть мамы. Это я прошу по всей освобожденной территории", - сказал глава ОВА.

Он также призвал местное население не забирать себе подбитую технику и снаряды оккупантов, а сообщать о них украинским военным.

"Напоминаю, что за мародерство есть уголовная ответственность. Если раньше выходил кто-то – отбили технику, забрал себе – это я понимаю, трофей. … Но на данный момент в тылу это уже не трофей, в тылу это мародерство", - подчеркнул он.

Ким предупредил, что никто не сможет продать на металлолом остатки военной техники.

Темы: Николаевская областьвойнаРосcия
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