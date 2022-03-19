Путін діє жорстоко, тому що вже сам панікує - Джонсон

Британський прем’єр порівняв російський напад на Україну із діями нацистів та попередив – перемога Кремля стане "початком нової ери залякування у всій Східній Європі".

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Sky News, таку заяву Борис Джонсон зробив на весняній конференції британських консерваторів у Блекпулі. Показово, що гостем конференції був посол України Вадим Пристайко.

Джонсон впевнений - Путін перебуває в "повній паніці" з приводу можливої революції в Москві, і саме тому він намагається "так жорстоко погасити вогонь свободи в Україні".

Засуджуючи "злісний і варварський напад на невинних мирних жителів", британський прем’єр провів пряме порівняння з діями нацистів під керівництвом Адольфа Гітлера у 1940-х роках.

Він також попередив , що російський президент не зупиниться на Україні, і що перемога Кремля розпочне "початок нової ери залякування в усій Східній Європі" і дасть "зелене світло для автократів у всьому світі".

Нагадаємо, два британські експрем’єри: лейборист Гордон Браун та консерватор Джон Мейджор підтримали ідею створення спеціального трибуналу, подібного до Нюрнбергського, для розслідування дій Владіміра Путіна в Україні.