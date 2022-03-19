Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин действует жестоко, потому что уже сам паникует – Джонсон

Суббота, 19 марта 2022, 19:53

Британский премьер сравнил российское нападение на Украину с действиями нацистов и предупредил – победа Кремля станет "началом новой эры запугивания во всей Восточной Европе".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News, такое заявление Борис Джонсон сделал на весенней конференции британских консерваторов в Блэкпуле. Примечательно, что гостем конференции был посол Украины Вадим Пристайко.

Джонсон уверен – Путин находится в "полной панике" по поводу возможной революции в Москве, и именно поэтому он пытается "так жестоко погасить огонь свободы в Украине".

Осуждая "злостное и варварское нападение на невинных мирных жителей", британский премьер провел прямое сравнение с действиями нацистов под руководством Адольфа Гитлера в 1940-х годах.

Он также предупредил, что российский президент не остановится на Украине, и что победа Кремля начнет "начало новой эры устрашения во всей Восточной Европе" и даст "зеленый свет для автократов во всем мире".

Напомним, два британских экспремьера: лейборист Гордон Браун и консерватор Джон Мейджор поддержали идею создания специального трибунала, подобного Нюрнбергскому, для расследования действий Владимира Путина в Украине.

Темы: ПутинРосcияБорис Джонсонвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Херсон: люди вышли на митинг, оккупанты распылили слезоточивый газ

Кремль отреагировал на слова Зеленского о референдуме относительно компромиссов 

Медведчука ищут во многих городах. Нет данных, что он пересек границу – Венедиктова

Уничтожены "морпехи" РФ, которые должны были десантироваться возле Одессы - спикер оперштаба

фотоВ плен попал российский подполковник: на нем были трусы ВСУ

Ломаченко отказался от боя с Камбососом, чтобы защищать Украину

Все новости...
Путин
Ходорковский критикует Запад: Не закроете небо Украины, будет еще большая война
И повесят его на том же стадионе
Путин тянет в Беларусь войска с другого конца России, чтобы восполнить потери – Генштаб
Последние новости
14:24
В Европарламенте поддержали направление военной миссии НАТО в Украину
14:19
Росію залишили 50 тисяч айтівців, ще 100 тисяч готуються
14:08
В Северодонецке обстреляли больницу, в которой были дети, загорелась крыша
14:04
Песков об огромных потерях России в Украине: Не могу комментировать
13:53
Москве снова удалось произвести выплату по евробондам
13:43
Зеленский выступил за посредническую роль Ватикана в войне с РФ
13:34
НБУ перечислил на нужды военных почти 12,6 миллиардов: сколько осталось на счету
13:27
Россияне выискивают новые силы и перегруппировываются – сводка Генштаба
13:26
Министр финансов Германии: нужен "план Маршалла" для Украины
13:25
Херсон: люди вышли на митинг, оккупанты распылили слезоточивый газ
Все новости...