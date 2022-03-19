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Путин действует жестоко, потому что уже сам паникует – Джонсон

Суббота, 19 марта 2022, 18:53

Британский премьер сравнил российское нападение на Украину с действиями нацистов и предупредил – победа Кремля станет "началом новой эры запугивания во всей Восточной Европе".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News, такое заявление Борис Джонсон сделал на весенней конференции британских консерваторов в Блэкпуле. Примечательно, что гостем конференции был посол Украины Вадим Пристайко.

Джонсон уверен – Путин находится в "полной панике" по поводу возможной революции в Москве, и именно поэтому он пытается "так жестоко погасить огонь свободы в Украине".

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Осуждая "злостное и варварское нападение на невинных мирных жителей", британский премьер провел прямое сравнение с действиями нацистов под руководством Адольфа Гитлера в 1940-х годах.

Он также предупредил, что российский президент не остановится на Украине, и что победа Кремля начнет "начало новой эры устрашения во всей Восточной Европе" и даст "зеленый свет для автократов во всем мире".

Напомним, два британских экспремьера: лейборист Гордон Браун и консерватор Джон Мейджор поддержали идею создания специального трибунала, подобного Нюрнбергскому, для расследования действий Владимира Путина в Украине.

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Темы: ПутинРосcияБорис Джонсонвойна
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