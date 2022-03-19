У Франції занепокоїлися недостатньою кількістю боєприпасів
Депутати французького парламенту заявили, що боєприпасів, які наразі є на складах армії, вистачить лише " на чотири дні інтенсивного конфлікту ".
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Figaro.
У листі до міністра збройних сил Флоранс Парлі депутати Жюльєн Обер, Бернар Булі, Клод де Гане та Лоуренс Трастур-Існар підкреслюють, що у Франція явно неготова для великого конфлікту.
"Які заходи ви вжили, щоб підготувати нашу армію?",- питають вони. На думку депутатів, через війну в Україні, Франції вже зараз потрібно готуватися до довгострокового конфлікту.
"Ви повинні знати, як переходити з мирного часу на воєнний, ми цього не робили 75 років ", – стверджує голова комітету з питань закордонних справ, оборони та збройних сил Крістіан Камбон. "У нас не вистачить боєприпасів для дуже тривалого конфлікту ", - додає він.
При цьому видання зазначає, що президент Франції Еммануель Макрон дав старт різкому збільшенню видатків на оборону.
У нинішньому році бюджет французьких збройних сил виріс до 40,9 млрд євро.
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Нагадаємо, напередодні президент Макрон підтримав свою суперечливу заяву, зроблену 2019 року, про те, що НАТО переживає "смерть мозку", але сказав, що війна в Україні стала для військового альянсу "електрошоком".
"Війна, розпочата президентом Путіним, вносить ясність, і створює біля наших кордонів і на нашій європейській землі незвичайну загрозу, що дає стратегічне роз'яснення НАТО", - сказав Макрон.
"Проте я продовжую думати, що нам потрібно перебудувати новий європейський порядок безпеки, що сьогоднішня війна в Україні робить це ще більш необхідним", - додав Макрон.