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У Франції занепокоїлися недостатньою кількістю боєприпасів

Субота, 19 березня 2022, 20:49

Депутати французького парламенту заявили, що боєприпасів, які наразі є на складах армії, вистачить лише " на чотири дні інтенсивного конфлікту ".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Figaro.

У листі до міністра збройних сил Флоранс Парлі депутати Жюльєн Обер, Бернар Булі, Клод де Гане та Лоуренс Трастур-Існар підкреслюють, що у Франція явно неготова для великого конфлікту.

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 "Які заходи ви вжили, щоб підготувати нашу армію?",- питають вони. На думку депутатів, через війну в Україні,  Франції вже зараз потрібно готуватися до довгострокового конфлікту.

"Ви повинні знати, як переходити з мирного часу на воєнний, ми цього не робили 75 років ", – стверджує голова комітету з питань закордонних справ, оборони та збройних сил Крістіан Камбон.  "У нас не вистачить боєприпасів для дуже тривалого конфлікту ", - додає він.

При цьому видання зазначає, що президент Франції Еммануель Макрон дав старт різкому збільшенню видатків на оборону.

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У нинішньому році бюджет французьких збройних сил виріс до 40,9 млрд євро.

Нагадаємо, напередодні президент Макрон підтримав свою суперечливу заяву, зроблену 2019 року, про те, що НАТО переживає "смерть мозку", але сказав, що війна в Україні стала для військового альянсу "електрошоком".

"Війна, розпочата президентом Путіним, вносить ясність, і створює біля наших кордонів і на нашій європейській землі незвичайну загрозу, що дає стратегічне роз'яснення НАТО", - сказав Макрон. 

"Проте я продовжую думати, що нам потрібно перебудувати новий європейський порядок безпеки, що сьогоднішня війна в Україні робить це ще більш необхідним", - додав Макрон.

Теми: війнаФранція
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