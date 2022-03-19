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Во Франции обеспокоились недостаточным количеством боеприпасов

Суббота, 19 марта 2022, 21:49

Депутаты французского парламента заявили, что боеприпасов, которые сейчас находятся на складах армии, хватит только "на четыре дня интенсивного конфликта".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Figaro.

В письме министру вооруженных сил Флоранс Парли депутаты Жюльен Обер, Бернар Були, Клод де Гане и Лоуренс Трастур-Иснар подчеркивают, что во Франция явно не готова для большого конфликта.

"Какие меры вы приняли, чтобы подготовить нашу армию?", - спрашивают они. По мнению депутатов, из-за войны в Украине, Франции уже сейчас нужно готовиться к долгосрочному конфликту.

"Вы должны знать, как переходить с мирного времени на военное, мы этого не делали 75 лет", – утверждает глава комитета по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Кристиан Камбон. "У нас не хватит боеприпасов для очень продолжительного конфликта", - добавляет он.

При этом издание отмечает, что президент Франции Эммануэль Макрон дал старт резкому увеличению расходов на оборону.

В нынешнем году бюджет французских вооруженных сил вырос до 40,9 млрд. евро.

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Напомним, накануне президент Макрон поддержал свое противоречивое заявление, сделанное в 2019 году, о том, что НАТО переживает "смерть мозга", но сказал, что война в Украине стала для военного альянса "электрошоком".

"Война, начатая президентом Путиным, вносит ясность и создает у наших границ и на нашей европейской земле необычную угрозу, которая дает стратегическое разъяснение НАТО", - сказал Макрон.

"Но я продолжаю думать, что нам нужно перестроить новый европейский порядок безопасности, и что сегодняшняя война в Украине делает это еще более необходимым", - добавил Макрон.

Темы: войнаФранция
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