Во Франции обеспокоились недостаточным количеством боеприпасов
Депутаты французского парламента заявили, что боеприпасов, которые сейчас находятся на складах армии, хватит только "на четыре дня интенсивного конфликта".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Figaro.
В письме министру вооруженных сил Флоранс Парли депутаты Жюльен Обер, Бернар Були, Клод де Гане и Лоуренс Трастур-Иснар подчеркивают, что во Франция явно не готова для большого конфликта.
"Какие меры вы приняли, чтобы подготовить нашу армию?", - спрашивают они. По мнению депутатов, из-за войны в Украине, Франции уже сейчас нужно готовиться к долгосрочному конфликту.
"Вы должны знать, как переходить с мирного времени на военное, мы этого не делали 75 лет", – утверждает глава комитета по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Кристиан Камбон. "У нас не хватит боеприпасов для очень продолжительного конфликта", - добавляет он.
При этом издание отмечает, что президент Франции Эммануэль Макрон дал старт резкому увеличению расходов на оборону.
В нынешнем году бюджет французских вооруженных сил вырос до 40,9 млрд. евро.
Напомним, накануне президент Макрон поддержал свое противоречивое заявление, сделанное в 2019 году, о том, что НАТО переживает "смерть мозга", но сказал, что война в Украине стала для военного альянса "электрошоком".
"Война, начатая президентом Путиным, вносит ясность и создает у наших границ и на нашей европейской земле необычную угрозу, которая дает стратегическое разъяснение НАТО", - сказал Макрон.
"Но я продолжаю думать, что нам нужно перестроить новый европейский порядок безопасности, и что сегодняшняя война в Украине делает это еще более необходимым", - добавил Макрон.