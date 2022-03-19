Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти вдарили з "Градів" по селу на підступах до Кривого Рогу

Денис КарловськийСубота, 19 березня 2022, 22:16
Окупанти вдарили з Градів по селу на підступах до Кривого Рогу
Російські окупанти обстрілюють позиції з градів. фото: getty images

Російські окупанти обстріляли село Велика Костромка неподалік Криворізької ТЕЦ.

Джерело: звернення очільника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула

Пряма мова Вілкула: "О пів на дев’яту ввечері сьогодні (19 березня – ред.) "Градами" орки вдарили по Великій Костромці у передмісті Зеленодольська. 

Реклама:

Рзбили один дім, трошки постраждала вулиця, газопровід. Але, слава Богу, без жертв.

Відпрацювала, все загасила наша пожежна служба"  

Деталі: За словами Вілкула, російські окупанти не просунулися в напрямку Кривого Рога. 

ВІДЕО ДНЯ

Наразі вони перебувають неподалік адміністративної межі між Херсонською та Дніпропетровською областями.

Теми: Кривий РігобстрілвійнаДніпропетровська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Кривий Ріг
Росіяни атакували ракетами Кривий Ріг
"ДТЕК" відновив електропостачання після ракетного удару по Кривому Рогу
Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу: постраждав чоловік, пошкоджено 20 будинків
Останні новини
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
Усі новини...
Реклама: