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Окупанти вдарили з "Градів" по селу на підступах до Кривого Рогу

Денис КарловськийСубота, 19 березня 2022, 23:16
Російські окупанти обстрілюють позиції з градів. фото: getty images

Російські окупанти обстріляли село Велика Костромка неподалік Криворізької ТЕЦ.

Джерело: звернення очільника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула

Пряма мова Вілкула: "О пів на дев’яту ввечері сьогодні (19 березня – ред.) "Градами" орки вдарили по Великій Костромці у передмісті Зеленодольська. 

Рзбили один дім, трошки постраждала вулиця, газопровід. Але, слава Богу, без жертв.

Відпрацювала, все загасила наша пожежна служба"  

Деталі: За словами Вілкула, російські окупанти не просунулися в напрямку Кривого Рога. 

Наразі вони перебувають неподалік адміністративної межі між Херсонською та Дніпропетровською областями.

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Теми: Кривий РігобстрілвійнаДніпропетровська область
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