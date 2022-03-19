Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты ударили из "Градов" по селу на подступах к Кривому Рогу

Денис КарловскийСуббота, 19 марта 2022, 22:16
Оккупанты ударили из Градов по селу на подступах к Кривому Рогу

Русские оккупанты обстреляли село Великая Костромка близ Криворожской ТЭЦ.

Источник: обращение главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула

Прямая речь Вилкула: "В полдевятого вечера сегодня (19 марта – ред.) "Градами" орки ударили по Великой Костромке в пригороде Зеленодольска.

Реклама:

Разбили один дом, немного пострадала улица, газопровод. Но, слава Богу, без жертв.

Отработала, все погасила наша пожарная служба".

Детали: По словам Вилкула, российские оккупанті не продвинулись в направлении Кривого Рога.

ВИДЕО ДНЯ

В настоящее время они находятся недалеко от административной границы между Херсонской и Днепропетровской областями.

Темы: Кривой РогобстрелвойнаДнепропетровская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Все новости...
Кривой Рог
Россияне атаковали ракетами Кривой Рог
"ДТЭК" восстановил электроснабжение после ракетного удара по Кривому Рогу
Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу: пострадал мужчина, повреждено 20 домов
Последние новости
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
Все новости...
Реклама: