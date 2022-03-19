Оккупанты ударили из "Градов" по селу на подступах к Кривому Рогу
Суббота, 19 марта 2022, 22:16
Русские оккупанты обстреляли село Великая Костромка близ Криворожской ТЭЦ.
Источник: обращение главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула
Прямая речь Вилкула: "В полдевятого вечера сегодня (19 марта – ред.) "Градами" орки ударили по Великой Костромке в пригороде Зеленодольска.
Реклама:
Разбили один дом, немного пострадала улица, газопровод. Но, слава Богу, без жертв.
Отработала, все погасила наша пожарная служба".
Детали: По словам Вилкула, российские оккупанті не продвинулись в направлении Кривого Рога.
ВИДЕО ДНЯ
В настоящее время они находятся недалеко от административной границы между Херсонской и Днепропетровской областями.