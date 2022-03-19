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Війська РФ обстріляли лікарню в Чернігові: прооперовані хворі - у коридорах при температурі +10°

Валентина РоманенкоСубота, 19 березня 2022, 22:28
Війська РФ обстріляли лікарню в Чернігові: прооперовані хворі - у коридорах при температурі +10°
розбомблений Чернігів. ілюстративне фото ДСНС

У Чернігові тривають неприцільні артилерійські обстріли по житлових мікрорайонах, під час яких гинуть десятки мирних мешканців зокрема діти та жінки.

Джерело: міський голова Владислав Атрошенко в спільному ефірі телеканалів 19 березня

Деталі: З словами мера, місто потерпає від гуманітарної катастрофи. Неприцільні бомбардування російського окупанта Атрошенко порівняв із фашистськими бомбардуваннями 23-26 серпня 1941 року. В місті немає ні електроенергії, ні тепла, ні води.

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Пряма мова: "Крім того… опорна 2-га лікарня зазнала бомбардування, бо знаходиться на окраїні міста, де ведуться бої.. Вибито всі шибки і прооперовані хворі лежать у коридорах при температурі +10-11 градусів Цельсія".

Деталі: Мер додав, що за весь час протистояння жодного офіційного гуманітарного коридора організовано не було: люди виїжджають "умовними тропами, які існують добу а потім змінюються".

Теми: Чернігіввійна
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