Війська РФ обстріляли лікарню в Чернігові: прооперовані хворі - у коридорах при температурі +10°

У Чернігові тривають неприцільні артилерійські обстріли по житлових мікрорайонах, під час яких гинуть десятки мирних мешканців зокрема діти та жінки.

Джерело: міський голова Владислав Атрошенко в спільному ефірі телеканалів 19 березня

Деталі: З словами мера, місто потерпає від гуманітарної катастрофи. Неприцільні бомбардування російського окупанта Атрошенко порівняв із фашистськими бомбардуваннями 23-26 серпня 1941 року. В місті немає ні електроенергії, ні тепла, ні води.

Реклама:

Пряма мова: "Крім того… опорна 2-га лікарня зазнала бомбардування, бо знаходиться на окраїні міста, де ведуться бої.. Вибито всі шибки і прооперовані хворі лежать у коридорах при температурі +10-11 градусів Цельсія".

Деталі: Мер додав, що за весь час протистояння жодного офіційного гуманітарного коридора організовано не було: люди виїжджають "умовними тропами, які існують добу а потім змінюються".