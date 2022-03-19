Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Войска РФ обстреляли больницу в Чернигове: больные – в коридорах при температуре +10°

Валентина РоманенкоСуббота, 19 марта 2022, 22:28
Войска РФ обстреляли больницу в Чернигове: больные – в коридорах при температуре +10°
разбомбленный Чернигов. иллюстративное фото ГСЧС

В Чернигове продолжаются неприцельные артиллерийские обстрелы по жилым микрорайонам, во время которых гибнут десятки мирных жителей, в частности, дети и женщины.

Источник: городской голова Владислав Атрошенко в совместном эфире телеканалов 19 марта

Детали: По словам мэра, город страдает от гуманитарной катастрофы. Неприцельные бомбардировки российского оккупанта Атрошенко сравнил с фашистскими бомбардировками 23-26 августа 1941 года. В городе нет ни электроэнергии, ни тепла, ни воды.

Реклама:

Прямая речь: "Кроме того… опорная 2-я больница подверглась бомбардировке, потому что находится на окраине города, где ведутся бои.. Выбиты все стекла и прооперированные больные лежат в коридорах при температуре +10-11 градусов Цельсия".

Детали: Мэр добавил, что за все время противостояния ни одного официального гуманитарного коридора организовано не было: люди выезжают "условными тропами, которые существуют сутки, а затем меняются".

Темы: Черниговвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Все новости...
Чернигов
СБУ показала ракету, которой россияне ударили по драмтеатру в Чернигове
Удар по Чернигову: количество пострадавших возросло до 156, спасательную операцию завершили
Боррель об атаке РФ на Чернигов: Трусливый удар по гражданским
Последние новости
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
Все новости...
Реклама: