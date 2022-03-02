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Мер: Після обстрілів у лікарнях Маріуполя – 128 поранених цивільних

Ольга Глущенко Середа, 2 березня 2022, 02:19
Мер: Після обстрілів у лікарнях Маріуполя – 128 поранених цивільних
Вадим Бойченко, фото: міська рада Маріуполя

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, як відновлюють місто після атак російських загарбників, і що в лікарнях міста кількість пораненого мирного населення з кожним днем зростає.

Джерело: відеозвернення Бойченка

Пряма мова: "У місті з'явилося світло, відновився мобільний зв'язок, наскільки це можливо. Вночі ми пекли хліб і зробили його втричі більшим. 26 тонн хліба з'явилося у наших магазинах".

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"Але сьогодні вдень ми отримали ще один цинічний удар. Удар із бойових знарядь, градів та удар ракетами, які прилетіли до нас у житлові масиви.

Знову обстріляний Лівий берег і, на жаль, був важкий обстріл кіровського житлового масиву.

На жаль, ми знову отримуємо погані звістки, кількість пораненого мирного населення з кожним днем зростає. Сьогодні у наших лікарнях 128 людей".

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Близько 16:00 мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що російські загарбники здійснили артилерійський удар по центру Маріуполя.

За попередніми даними поліції, в центрі Маріуполя внаслідок артилерійського обстрілу російських окупантів загинула щонайменше 1 людина, троє поранено.

Теми: Маріупольвійна
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