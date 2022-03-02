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Мер Херсона домовився із окупантами про життєдіяльність міста

Середа, 2 березня 2022, 18:53
Мер Херсона домовився із окупантами про життєдіяльність міста
Ігор Колихаєв, Facebook

За словами міського голови Херсона Ігоря Колихаєва, під час візиту "озброєних представників" до міської ради було домовлено про те, як буде функціонувати місто в умовах окупації, хоча мер заперечує, що це були перемовини із російськими окупантами. 

Джерело: Колихаєв у Facebook 

Пряма мова: "То не були переговори чи щось таке, про що вже поповзли чутки. Зі мною ніхто ні про що не домовлявся. Проте справді озброєні відвідувачі у міськвиконкомі сьогодні були. Ми з командою – мирні люди, ми не мали зброї чи агресії з нашого боку. Ми показали, що працюємо на забезпечення міста та намагаємось ліквідувати наслідки вторгнення". 

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Деталі: Колихаєв жодного разу не вказав, із ким саме він домовлявся та не згадав Росію у своєму дописі. Водночас, він додав, що наразі у місті немає українських військових. 

Із "озброєними представниками" він домовився, що у Херсоні зберігається комендантська година, з 20:00 до 06:00. У місто можна буде в’їхати лише вдень. Зробити це зможуть лише автомобілі із продовольством, медикаментами та тим, що потрібно для функціонування міста. 

У Херсоні також знову запрацює комунальний транспорт. Ним на роботу зможуть діставатись працівники хлібозаводів, магазинів, аптек та інших підприємств критичної інфраструктури. 

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Пішоходам дозволяється ходити або по одному або по двоє. Колихаєв також наголосив, що "військових не провокувати, а при першій вимозі варто зупинятись та не конфліктувати". 

Автомобілі мають їздити в місті з мінімальною швидкістю та бути готові у будь-який момент показати вміст того, що везуть.

Разом з тим, Колихаєв зазначив, що прапор в місті український, і щоб він залишався таким же всі вимоги доведеться виконувати. 

Що передувало: За кілька годин до цього мер Херсона Ігор Колихаєв просив журналістів допомогти запобігти гуманітарній катастрофі у місті.

Передісторія:

  • Повідомлялось, що в різних районах Херсона вже зафіксовані російські загарбники та диверсійні групи, а перед будівлею обласної держадміністрації стоїть військова техніка РФ.

Теми: війнаХерсон
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